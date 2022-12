La bellezza è di famiglia: Ilary Blasi con le sorelle incanta Instagram

Le sorelle di Ilary Blasi le avete mai viste? Sono molto simili alla conduttrice, ma anche loro a bellezza non scherzano mica.

La conduttrice più chiacchierata del momento è Ilary Blasi, il palinsesto di Mediaset la aspetta, ma ancora tutto tace. Senza dubbio è tra i volti simbolo di Canale 5, e per il momento non vederla in tv spiace molto al pubblico che la segue praticamente da sempre. Lei è un punto di riferimento, però non si sta mostrando molto, o meglio lo fa ma con scatti rubati dai paparazzi, e con quello che lei decide di voler mostrare. Ad esempio, dalle sue vacanze il pubblico scopre il dettaglio che accomuna le sorelle.

Rivedremo Ilary Blasi in televisione? Probabilmente questo momento di pausa ci vuole proprio per ricaricare le pile. Le energie sono state ampiamente assorbite dall’ultimo caso mediatico che la vede come protagonista insieme all’ex marito. Francesco Totti, il calciatore più amato della Roma. E’ stato il padre dei suoi figli e compagno fidato per oltre vent’anni, ma l’ultima crisi li ha divisi per sempre. Fortunatamente, c’è un amore indissolubile che è difficile se non impossibile da distruggere, e da lì si notano tante cose, tra cui un aspetto specifico.

Ilary Blasi vacanze insieme alle sue sorelle, che bellezze!

Le vacanze del periodo natalizio sono vissute da tutti allo stesso modo. Vip, very important people, o semplicemente Nip, not important people, chiunque in questo momento cerca di dare e ricevere il calore della propria famiglia. Così, Ilary Blasi decide di passare questo periodo dell’anno a casa e con le persone a lei più care. Tra loro ci sono due nomi che spiccano, ma di cui forse non si sa molto, perché sono sempre rimaste un po’ in disparte. Stiamo parlando delle sorelle.

In ombra rispetto alla luce della conduttrice, adesso sono in “penombra”, perché da uno scatto è saltato fuori quanto siano splendide. Ecco chi sono le sorelle di Ilary, due donne affermate e bellissime, e una di loro è stata anche la sua Cupido!

Chi sono Melory e Silvia Blasi? Sono le due sorelle di Ilary! E’ la stessa conduttrice che mediante il suo profilo Instagram ufficiale informa i fan di aver passato con loro le vacanze. Qui, sono ritratte insieme in una sua Instagram stories, sono sedute vicino all’albero e in forma smagliante. Sono tutte e tre bellissime!

Rispetto la sorella che è costantemente al centro dell’attenzione mediatica, preferiscono avere una vita riservata. Melory è la più piccola ed ha 32 anni, mentre Silvia è la maggiore. Sono un trio formidabile, e sono sempre più unite. Secondo le fonti del web sembri sia stata proprio Silvia a farle conoscere Totti tramite Alessandro Nuccetelli.