Al Bano Carrisi, grande gioia in famiglia: c’è da festeggiare

Nuova gioia da festeggiare per Al Bano Carrisi e la sua famiglia. Il cantautore inizia alla grande l’anno nuovo, ecco con chi.

Chi l’avrebbe mai detto che Al Bano Carrisi avrebbe regalato nuove gioie ai fan? Il cantautore originario di Cellino San Marco, è uno dei personaggi più apprezzati del panorama musicale italiano quando si tengono in considerazione i Big dello scenario nostrano. Ospite a diversi appuntamenti, ha sempre cercato di trasmettere grandi emozioni con la sua musica, senza mai mettere da parte le tradizioni a cui è tanto legato. L’anno nuovo inizia con il botto, e che botto!

E’ in programmazione un nuovo progetto, ma ci sono delle perplessità che affliggono i fan, e non solo loro. Negli ultimi dieci anni ha fatto diverse comparse nel mondo della tv. Ha persino partecipato ad Amici di Maria De Filippi, programma più seguito di Mediaset, come Giudice. La sua voce e punto di vista sono sempre stati molto importanti, al punto che anche a The Voice è stato un giudice importante, al fianco della figlia Jasmine Carrisi. Ma dietro tanti successi, c’è il peso di sacrifici e difficoltà che adesso mostra senza filtri e censure.

Al Bano Carrisi e il nuovo progetto: di cosa si tratta

L’anno vecchio sta finendo per aprire le porte al nuovo, ed anche per Al Bano Carrisi inizia una nuova avventura. Dopo tanti anni di musica, e soprattutto gli ultimi di televisione, il suo volto è sempre più diventato imprescindibile per il pubblico a casa. Così, dopo tanti anni di crisi familiari, gossip, e racconti sul suo conto e quello dei cari, ha deciso di avviare un progetto che metterà tutto in chiaro.

Nel 2023 arriverà un documentario sulla vita e i retroscena privati di Al Bano Carrisi. Come già accennato però, ci sono delle questioni anche attorno a questo nuovo lavoro che reca tanta felicità. Gli esclusi non sono nomi sconosciuti.

Con lui saranno presenti la compagna, Loredana Lecciso, e la figlia Jasmine Carrisi. E’ proprio quest’ultima a condividere delle informazioni importanti. Spiega al Settimanale Nuovo tv la ragione di questo progetto, e cosa significhi per lei e la sua famiglia.

<<“Sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più su di noi. Mostreremo finalmente com’è la vera famiglia Carrisi, quella che io conosco da sempre>>.

L’ambizione è tanta, anche perché la giovanissima figlia d’arte vorrebbe diventare una cantante proprio come i genitori. Ha affiancato il papà a The Voice, ma la strada per una figlia di famosi come lei non è facile come sembra.

<<Quando ero più piccola un po’ mi pesava avere due genitori come i miei, per il clamore mediatico che li accompagnava. Le persone pensavano di sapere tutto di noi anche se non era così. Crescendo ho capito invece che mamma e papà rappresentano un valore aggiunto alla mia vita>>.