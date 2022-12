Cristina di Uomini e Donne, retroscena shock: nessuno potrebbe mai immaginarlo; cosa abbiamo scoperto sulla dama del trono Over.

È una delle protagoniste assolute dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Una new entry che, in poco tempo, ha saputo farsi notare, sia dagli uomini del parterre che dal pubblico a casa. Parliamo proprio di lei, Cristina, l’affascinante dama bionda arrivata in studio nei mesi scorsi.

42 anni, di Roma, Cristina ha ricevuto il numero da diversi cavalieri della trasmissione, tra cui quello di Armando Incarnato. Tra i due c’è stata una breve frequentazione, che non è finita bene: le discussioni tra loro sono all’ordine del giorno. Non c’è una sola puntata in cui i due non siano protagonisti di un acceso battibecco! In attesa di scoprire come proseguirà l’avventura di Cristina nel programma e se riuscirà a trovare il vero amore in tv, vi sveliamo un retroscena davvero curioso su di lei. Qualcosa che non tutti conoscono ma che è scritto anche nella sua bio di Instagram… Di cosa si tratta? Scopritelo subito.

Uomini e Donne, Cristina è una delle dama del trono Over: il curioso retroscena

Dopo la brusca rottura con Armando, Cristina riuscirà a trovare la sua metà nello studio di Uomini e Donne? Le anticipazioni dell’ultima registrazione dello show, tenutasi ieri 28 dicembre, contengono un colpo di scena: la dama rivela di essere interessata ad Alessandro, il nuovo cavaliere che sta uscendo con Gemma Galgani, tra le altre. Come la prenderà quest’ultima? Stando alle anticipazioni, la dama riceverà un bel po’ di critiche, da Armando in primis, ma anche dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. In attesa di saperne di più, vi sveliamo una curiosità che riguarda proprio la bellissima Cristina.

Come si legge anche nella sua biografia di Instagram, Cristina è discendente del Conte Alessandro Vincenzo Siciliano, un nobile imprenditore italiano, diventato conte nel 1916: a concedergli il titolo fu Papa Benedetto XV. Un retroscena che non tutti conoscevano sul volto di Canale 5, ma, come abbiamo detto, potete leggerlo anche sul suo canale social ufficiale. Canale seguito già da oltre 10 mila followers e dove ama condividere foto e video delle sue giornate: non mancano gli scatti in compagnia della figlia, nata da una precedente relazione.

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità su Cristina e sul resto dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. L’ultima registrazione dell’anno si terrà proprio questa sera, 29 dicembre 2022, ma le puntate torneranno in onda a partire dal 9 gennaio, il primo lunedì dopo le festività natalizie. Noi non vediamo già l’ora di rituffarci nelle avventure e le vicende sentimentali del trono più famoso della tv, e voi?