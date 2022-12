Arianna Mihajlovic celebra ‘L’amore oltre ogni cosa’: parole toccanti di fine anno

Per Arianna Mihajlovic la fine dell’anno non sarà come sempre. L’assenza di Sinisa Mihajlovic è amara, ma l’amore non va mai dimenticato.

Personaggio televisivo amato e conosciuto, Arianna Mihajlovic è stata anche la “moglie-roccia” di Sinisa Mihajlovic, uno dei più grandi allenatori e giocatori della storia italiana. Non è stata la sola a dedicare parole affettuose e nostalgiche nei confronti del campione, anche le figlie hanno dedicato dei pensieri importanti al padre. Ma essendo stata la sua compagna di vita fino alla fine, il dolore provato è difficile da superare. Lo ricorderà sempre, e queste sue parole per la fine del 2022, un anno duro sotto tutti i punti di vista, ne sono la dimostrazione.

Arianna Mihajlovic ha iniziato la sua carriera televisiva da giovanissima. Negli anni Novanta ha persino partecipato nei panni di Soubrette al programma Luna Park al fianco dell’iconico ed inimitabile Fabrizio Frizzi. Da allora, ne è passato di tempo, la famiglia si è allargata, e senza dubbio l’amore di Sinisa è incancellabile. La carriera in tv è finita presto, perché ha preferito dedicarsi alla famiglia. In seguito, gli anni sono passati con tanta felicità, ma dalla malattia nel 2019 tutto è cambiato. E’ stata accanto al marito senza collare mai, cercando di dargli forza, nonostante lui sia stato un guerriero fino alla fine. Le sue parole sono dolorose, ma piene di verità.

Arianna Mihajlovic e le parole d’amore per Sinisa

Un amore così grande non potrà mai essere cancellato, Arianna Mihajlovic imparerà a conviverci. D’altronde si parla pur sempre di 25 anni di matrimonio e 5 figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Senza dimenticare la prima nipotina, Violante, la primogenita di Virginia. Così, Sinisa ha avuto la possibilità e la grande gioia di poter essere nonno oltre che un campione indimenticabile.

La Leucemia acuta è il nome terribile del male che lo ha colpito, e ha portato tanto dolore alla sua famiglia e a tutti i fan. Il campione verrà sempre ricordato per la sua umiltà e bontà, oltre che per la bravura e la professionalità sul campo. Ispirerà ancora tante generazioni di futuri calciatori ed allenatori. E’ risaputo che la cura migliore per le perdite più sofferte è e sarà per sempre l’amore e la forza dei ricordi. Ecco le parole della moglie che condivide lei stessa nel suo profilo Instagram ufficiale.

<<❤️ Chi sei veramente lo capisce solo chi va oltre . E “ Oltre “ si sa’ , non è un posto per chiunque ❤️ L’Amore oltre ogni cosa ❤️.>>

Le parole sono davvero toccanti, ma ricolme di verità. Andare oltre non è per chiunque, ma per chi sa cos’è l’amore è l’unico luogo raggiungibile per accettare un dolore così grande da spiegare a parole.