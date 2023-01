Attore amato dei Drama adolescenziali scomparso dalla tv: ecco che fine ha fatto

Attore scomparso dalla tv lascia i fan senza parole. Era amatissimo, sono passati anni, è cambiato, ecco com’è diventato oggi.

Ci sono dei volti che nonostante la fama acquisita, quando passano gli anni è come se venissero dimenticati. La ragione è molto spesso l’assenza di progetti lavorativi che li rendano soddisfatti e gratificati. L’attore scomparso dalla tv è uno di questi, ma nonostante ciò continua a stupire i fan. Oggi salta fuori che fine ha fatto, soprattutto è lo stesso a spiegare il perché della sua scelta, e cosa vorrebbe fare in futuro.

Non si tratta solo di teatro, ma di una vita completa a 360°. L’attore scomparso dalla tv non è un ragazzo che ama molto i riflettori, da qui la scelta di passare il suo tempo e il suo tempo quotidiano lontano da riflettori e gossip di qualsiasi tipologia. Soprattutto è distanza chilometri e chilometri da casa perché è proprio qui che sta raggiungendo i suoi più grandi sogni. E’ felice, ma per esserlo occorre lavorare sodo, ecco cosa sta facendo e come sta gestendo la sua vita.

Attore scomparso dalla tv ritorna, ecco com’è

L’attore protagonista della notizia di oggi non è solo scomparso dalla tv, ma semplicemente ha compiuto delle scelte di vita perfettamente in linea con ciò che vorrebbe accadesse. E’ riservato, soprattutto sa bene cosa vuole, e al momento non è dire addio a ciò che desidera fare dal profondo del suo cuore. I fan lo hanno amato negli anni Duemila, ha fatto diversi film per adolescenti che hanno finito poi per accompagnare intere generazioni.

Allora, risulta scontato pensare che oggi faccia l’attore, ma in realtà non è proprio così. La vita è molto più complessa, e quando i tempi e le mode cambiano è necessario farsi forza e ricominciare.

Stiamo parlando di Nicola Vaporidis, neo vincitore dell’Isola dei Famosi! Che fine ha fatto? Dopo anni di assenza è tornato in tv con un reality, lo ha vinto, ed adesso è scomparso di nuovo, ma per fare ciò che ama. Dopo la vittoria ha concesso qualche intervista, ed è a Tv Sorrisi e Canzoni che svela cosa vorrebbe fare:

<<Io in tv? Sarebbe una bella sfida, una crescita umana e professionale. Per ora non parteciperei però ad altri reality.>>

Quindi, al momento non sta pensando ai reality, ma non ha dimenticato il cinema. L’Isola dei Famosi è stata un successo, ma adesso è tornato a Londra, da come si vede nel suo profilo Instagram ufficiale, dalla sua fidanzata Ali e dai ristoranti che gestisce. Torna a dedicarsi a Taverna Trastevere il suo progetto, senza però eliminare la recitazione. Aspetta l’occasione per un film o una fiction che possano soddisfarlo appieno. Non dimentica mai di sognare.