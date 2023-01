Gf Vip, assurdo: è successo nella notte di Capodanno

Quanto accaduto la notte di Capodanno al GF Vip ha sconvolto tutti: neanche ad una festa piena di gioia i gieffini stanno in pace!

Nemmeno a Capodanno il GF Vip si riposa, anzi gli scontri sono stati accesi, oltre che possono essere definiti da cardiopalma! Litigi, confronti inediti, parole di veleno, ed una voglia di festeggiare sotto lo zero. Insomma, anche durante l’ultima festa dell’anno i gieffini hanno trovato il modo per non andare d’accordo. Tra le parole dette, saltano fuori delle verità amare che potrebbero cambiare per sempre le sorti del nuovo anno.

Le dinamiche stanno prendendo una rotta del tutto inedita, e questo sconvolgerà non poco gli equilibri dentro la casa. Ci sono stati dei violenti scontri seguiti da allontanamenti che non hanno trovato una pacifica risoluzione. Anche chi sembrava essere fatto per affrontare insieme il percorso al GF Vip, sta per lasciarsi per sempre.

GF Vip, scontri di fuoco tra vipponi, tutto cambia

La notte di Capodanno è di solito quella in cui si passano felici dei momenti di gioia spensierata, ma non è successo questo all’interno della casa di Cinecittà. Cos’è accaduto? Tra alcuni vipponi c’è una tensione dovuta ad incomprensioni che sono nate già da tempo, ma per altri c’è qualche parola di troppo che ha fatto terribilmente soffrire. Diciamo che il peso della convivenza è duro da sostenere.

Infatti, come qualsiasi altro rapporto tra coinquilini, il GF Vip rappresenta chiaramente tutte le dinamiche che si possono innescare dalla convivenza di più individui sotto lo stesso tetto. Anche quelli che vivono rapporti di complicità possono finire per odiarsi e sputarsi in faccia del veleno, proprio come loro.

La prima a soffrire la situazione è Antonella Fiordelisi, scioccata e scocciata dal comportamento di Edoardo Donnamaria. Ce l’ha con lui perché predicherebbe bene, ma razzolerebbe male. In passato si è ingelosito perché lei ha preso una camicia da Antonino Spinalbese, e adesso ha fatto lo stesso lui con delle ciabatte di Micol Incorvaia, sua ex fidanzata fuori dalla casa del GF Vip.

Quest’ultima ha pesantemente litigato con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina che ha portato un po’ di brio nella casa. La ragazza si sarebbe sentita offesa da delle sue affermazioni sul modo in cui si è vestita. Non è arrabbiata per una battuta, ma per una serie di frasi ripetute che l’hanno fatta stare male. Così, si è sfogata con Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Luca Onestini.

La situazione peggiora quando in un momento goliardico Donnamaria dà un bacio ad Alberto de Pisis, facendo letteralmente infuriare Antonella che non vuole neanche che si avvicini a lei, perché gli ha rovinato il Capodanno. Da quanto accaduto, sembrerebbe che le coppie in questione non siano intenzionate a riappacificarsi.