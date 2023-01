Benedetta Rossi, dopo il lutto altra brutta notizia

Per Benedetta Rossi non c’è pace, la cuoca preferita della tv, campionessa d’incassi nelle librerie con il suo nuovo libro, vive dramma.

Cosa sta succedendo a Benedetta Rossi? Di recente, si è sentito pochissimo parlare di lei. Sta vivendo un momento molto delicato, soprattutto si sono succeduti una serie di eventi, chiaramente improvvisi, che l’hanno destabilizzata, e non solo a lei. La sua famiglia è sempre più unita nel dolore. Ci sono fatti che non possono essere gestiti e controllati, perché sono inevitabili, e bisogna affrontarli. Ecco quanto accaduto e cosa ha da dire la cuoca più amata della tv.

Dal 2016 al 2022, le librerie hanno sfoggiato e venduto i libri con le sue ricette, e gli immancabili “consigli furbi”. La tv è il canale per eccellenza che ha permesso di conoscere l’estro, la bravura e l’originalità di questa donna. Benedetta Rossi ha sempre delle ricette gustose e strepitose da condividere con i suoi fan, e soprattutto è un’ottima amica che tiene compagnia a chi in casa guarda un po’ di tv. L’ultimo evento però ha destabilizzato lei e la sua famiglia, non può non parlarne, soprattutto spiega la verità ai fan.

Benedetta Rossi svela il suo dolore, ecco cos’è successo

La notizia arriva dopo un lungo periodo di silenzio. Benedetta Rossi si è chiusa nel dolore, e con la sua famiglia ha cercato di affrontare un lutto doloroso. La morte di un caro è qualcosa che non si vorrebbe mai vivere, ma è inevitabile perché questo è il ciclo della vita. La scomparsa di nonna Blandina è stata dura anche per i fan che di solito la vedevano in qualche “comparsata” televisiva, in compagnia della nipote.

E’ volata in cielo nel sonno, tranquillamente. La famiglia le è stata accanto, ma c’è qualcuno che nel vivere il momento ha avuto un malore improvviso. Ecco l’ennesimo dolore vissuto dalla famiglia, è stato inevitabile prendere i dovuti accorgimenti ospedalieri.

La confessione arriva direttamente dalle sue Instagram Stories del profilo IG ufficiale. Non perde l’occasione di ringraziare i suoi fedeli followers per l’affetto e le condoglianze, e con estrema sincerità spiega il perché dei giorni di silenzio. Nonna Blandina era il cuore della famiglia, e a risentirne di più è stata zia Giulietta. Vivevano praticamente in simbiosi, ed il distacco è stato così doloroso che ha avuto un forte malore dovuto ad un abbassamento di pressione.

Il giorno dopo del funerale non voleva svegliarsi più, lo spavento dei familiari è stato tanto che hanno chiamato la guardia medica, la quale ha confermato che il malore è stato causato dal forte dolore. Benedetta è però certa che la Zia ce la farà anche questa volta, perché dopo un infarto, un intervento e il lutto, sosterrà tutti, come sempre.