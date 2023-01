Nonno Paolo Bonolis: l’immagine tenerissima fa il boom di like

Paolo Bonolis ha commosso tutti grazie a questa foto pubblicata sui social network. Nonno Paolo ha collezionato migliaia di like su Instagram

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Nato a Roma il 14 giugno del 1961, ha presentato diversi programmi di successo, sia sulle reti Rai che su quelle Mediaset. Noto appassionato delle sorti dell’Inter, ha sempre stuzzicato i tifosi delle altre squadre, in particolare quelli della Juventus, sui social network e nei suoi interventi televisivi.

Dal 1997 è legato sentimentalmente con Sonia Bruganelli, che ha sposato cinque anni dopo. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nonostante alcuni problemi, Paolo e Sonia hanno pubblicato alcune foto insieme durante il periodo delle festività natalizie, passato insieme ed in famiglia. È ovviamente la Bruganelli ad aver pubblicato una foto che ha commosso il web perché ritrae Paolo Bonolis con il suo nipotino in braccio.

La tenerezza di questo scatto è incredibile ed ha attirato l’attenzione di migliaia di follower. Almeno diecimila persone in un paio di giorni, infatti, hanno messo un cuoricino a questa foto su Instagram.

Paolo Bonolis, che bella foto con suo nipote!

Sonia Bruganelli ha pubblicato un post su Instagram nel quale si vede suo marito Paolo Bonolis con in braccio il suo nipotino. La didascalia dello scatto chiarisce che la famiglia Bonolis era allo zoo di New York in quel momento: “Una giornata allo zoo… nonno Paolo e Teddy #familytime #newyork”. Il conduttore televisivo indossa un abbigliamento tipico del periodo invernale ed uno zainetto del marchio Diesel.

Sono stati molti i commenti dei follower, quasi tutti positivi. C’è chi ha sottolineato la tenerezza dello scatto e chi ha notato quanto il piccolo Teddy fosse tenero tra le braccia di suo nonno. Il vero nome del bambino è Theodore ed è il figlio di Martina Bonolis, nata dalla relazione tra il presentatore televisivo e la psicologa statunitense Diane Zoeller. I due sono stati insieme dal 1983 al 1988, anno in cui è stato interrotto il matrimonio.

Martina Bonolis vive negli Stati Uniti d’America, ecco perché Paolo non ha potuto vedere immediatamente suo nipote alla nascita, come spiegò anche ai microfoni di È sempre mezzogiorno!, programma condotto da Antonella Clerici, in onda su Rai Uno. La coppia ha avuto anche un altro figlio, Davide. Come è noto, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno vivendo un periodo delicato della loro relazione, questo scatto dimostra che i rapporti sono ancora buoni perché i due hanno passato parte delle vacanze natalizie insieme. Il loro matrimonio è molto discusso sul web e non sono mancati i commenti (alcuni non proprio carini) anche sotto questo post.