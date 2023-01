Che Dio ci aiuti riparte: l’inedita confessione spiazza tutti

Che Dio ci aiuti ritorna con delle novità che i fan più fedeli non si sarebbero mai aspettati. La rivelazione svela ogni cosa, news in vista.

L’amata serie targata Rai 1, Che Dio ci aiuti, ritorna giovedì 12 dicembre con delle novità che spiazzano il fedelissimo pubblico, e non solo. Senza dubbio si tratta di un progetto televisivo che è entrato nel cuore dei telespettatori che letteralmente da oltre 7 anni non perdono un appuntamento. Altrimenti, non si sarebbe arrivati alle settima stagione, ma come ogni storia ha delle sue “evoluzioni.” Tra le tutte, ci sono delle news che stravolgono gli elementi basilari della vicenda, e che mettono nuova carne sul fuoco.

L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre in prima serata, e i fan non stanno più nella pelle, ma sono certi di quello che vedranno? Probabilmente le novità riguardano più elementi della vicenda, non solo le questioni più dibattutesi. Ci sono dei punti di svolta da non sottovalutare, i quali rendono giustizia ad una serie che regala divertimento ed intrattenimento, e non solo. Entrano in gioco nuove dinamiche e le parole confessate mettono in evidenza quanto ancora c’è da scoprire e che fa parte del mondo “a volte assurdo e paradossale, ma veritiero nella trama” di Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti ritorna con delle news inaspettate

La confessione con tutte le novità e retroscena annessi proviene direttamente da una conferenza stampa che precede la prima visione, e che sonda il terreno per nuovi protagonisti, ma soprattutto vedute che daranno e doneranno nuove sfumature di colore a Che Dio ci aiuti. A parlare è la protagonista per eccellenza, Elena Sofia Ricci nei panni dell’unica e sola Suor Angela, ed è parlando e rispondendo alle domande che le sfugge molto più di quello che qualsiasi fan si sarebbe mai aspettato.

La confessione mette in gioco nuove possibilità, soprattutto svela qualcosa che mai ci si sarebbe aspettati. Si trattano temi profondi e di un certo spessore, e i legami tra attori e ruoli e tra gli stessi colleghi, saltano fuori!

Elena Sofia Ricci ribadisce quanto sia legata al ruolo di Suor Angela, e di quanto le dispiaccia abbandonare il ruolo. Ammette che quest’anno ci sarà un cast con forte attenzione al femminile e proprio in virtù di ciò l’attenzione alla spiritualità è un tasto che non va preso sottogamba. Del resto, non è detto che non la si rivedrà più nei panni della mitica suora, perché è la stessa attrice che durante la conferenza stampa svela qualcosa di inedito proprio su quest’ultima:

<<Quest’anno aveva due cose da fare, quindi ci sarà un po’ di meno. Ma amo così tanto questo personaggio che chissà, in futuro, vorrò tornare a farmi i fatti delle mie ragazze, ma vedremo.>>

Quindi, è molto probabile che la si rivedrà entrare in gioco, anche se ci saranno meno apparizioni, saranno comunque importanti perché nell’attuale stagione si ripercorrerà il viaggio in carcere, la sua storia, e il legame sul set e fuori con Francesca Chillemi. A lei cede il posto di vera protagonista. Si conoscono da così tanto tempo che anche quando la Chillemi vinse Miss Italia, Elena Sofia Ricci era tra la giuria. In seguito, il caso le ha portate a recitare insieme!

L’ultimo giorno delle riprese ha coinciso con l’ultima scena, accade di rado, ed è stato lì che tutti hanno salutato con una sorpresa, Suor Angela. L’attrice non ha mai fatto più di 3-4 stagioni della stessa serie, ma questa ribadisce fino alla fine, quando si speciale: ritornerà!