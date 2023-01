Antonella Clerici è furiosa in diretta, lo spiacevole evento spiazza tutti

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate, ma anche lei può perdere le staffe. L’ultimo evento sciocca tutti, ecco cos’è accaduto.

Il caratterino di Antonella Clerici è da sempre stato tra i tratti che più la contraddistinguono, soprattutto è nota per non mandarle a dire. L’ultimo evento che la rende protagonista sotto gli occhi di tutti svela dei retroscena che i fan più fedeli non avrebbero mai pensato. Specialmente entrano in gioco delle dinamiche che solo pochi conoscono. Infatti, la conduttrice storica della Rai ha sollevato un polverone di un certo peso, ecco quanto accaduto.

Con alcuni volti televisivi si fa riferimento a dei conduttori “simbolo” dei format. Dire Rai, o la Prova del Cuoco, oppure E’ sempre Mezzogiorno, equivale affermare “C’è Antonella Clerici in tv”, ed il pubblico sa cosa aspettarsi. Questa volta non si sarebbe mai aspettato un attacco in piena diretta sferrato dalla stessa conduttrice. La sua rabbia è data da un evento in particolare, ed è durante una puntata di E’ sempre Mezzogiorno che si lascia andare ad una critica pesante.

Antonella Clerici non le manda a dire: il duro attacco in tv

Di norma, nel programma in onda ormai da qualche anno, Antonella Clerici parla di ricette, cucina, e tante altri interessi, mostrando anche una certa complicità con i vip che le fanno visita. Infatti, E’ sempre Mezzogiorno è molto amato, proprio perché è possibile vedere ai fornelli, oppure sentir parlare e svelare qualche curiosità, dei personaggi più amati della televisione e non solo.

Così, il clima della trasmissione è di pace, serenità, ma soprattutto si tratta di sano intrattenimento che non lascia spazio a scontri di fuoco. Lo shock avviene proprio perché avviene un attacco in piena diretta, ed è la stessa conduttrice che lo sferra.

Le parole di Antonella Clerici non sono riferite ai programmi di cucina, ma in quello in cui ha messo corpo ed anima: The Voice. La questione riguarda il fatto che il Team della Rai, contraddistinto da tutti i lavoratori conduttori compresi, ha sempre fatto un gran gioco di squadra. Questo significa che i protagonisti in questione si sono sostenuti a vicenda, facendo anche promozione dei programmi dei colleghi di altri format ma sempre della Rai. Così, è proprio qui che durante la puntata di E’ sempre Mezzogiorno sbotta contro tutto e tutti.

“Sì la promozione al programma la facciamo solo noi, questo è vero. Aprirei un ampio discorso, che è meglio che chiuda”.

Il punto è che questa problematica la solleva anche durante la conferenza stampa del lancio della nuova stagione del programma. La Clerici non fa qualcosa per caso, infatti rincara la dose così:

“Vedo tantissimi promo in Rai, ma poca promozione per The Voice Senior e l’ho fatto presente. Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto, non a discapito degli altri, sia chiaro”.