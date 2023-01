Jenna Ortega non crede ai suoi occhi, il rimpianto la distrugge : la rivedremo ancora così?

Il rimpianto di Jenna Ortega sconvolge i fan di tutto il mondo: nessuno riesce a credere alla notizia, ma la confessa proprio lei!

Mercoledì Addams è diventata l’idolo delle adolescenti di oggi, nonostante lo fosse già per le amanti dello stile Goth. Jenna Ortega ha vestito i panni della maggiore degli Addams, famiglia molto “sui generis”, ma che affascina ed incanta ancora nei nostri tempi, le nuove generazioni, rendendo nostalgiche quelle vecchie. L’attrice è stata all’altezza del ruolo? Da quanto emerso dalle percentuali di gradimento e dai fenomeni social attorno al personaggio, possiamo confermarlo. Jenna ha numerosi fan dal mondo, e proprio in questo momento di grande fama confessa l’inconfessabile.

Jenna Ortega è una giovanissima attrice di grande talento. Sta godendo dell’immenso successo ottenuto dalla serie Mercoledì girata da uno dei registi più visionari dei nostri tempi, Tim Burton. Senza dubbio si tratta di un format riadattato in chiave moderna ed adatto alla piattaforma streaming Netflix. La nostalgia dei fan più vecchi unita alla curiosità dei giovanissimi, ha consacrato l’immagine di questa abile attrice in un ruolo davvero importante. Ci si domanda se tornerà nei panni di Mercoledì, ebbene è proprio durante un’intervista che Jenna spiazza tutti: i fan non credono a quanto dichiarato.

Jenna Ortega non l’aveva mai confessato, adesso è ufficiale!

Senza dubbio un social come Tik Tok ha permesso che la sua interpretazione arrivasse in capo al mondo. Tutti conoscono il suo balletto, in migliaia lo hanno replicato, ed ancora non ci si riesce a staccare da un’immagine così iconica. Il punto è che a far crollare il grande entusiasmo è proprio Jenna Ortega, perché rivela dei retroscena assolutamente inediti ai fan che ancora non credono alle sue parole.

Nonostante lo stupore, è la pura verità. Jenna Ortega durante un’intervista con Et ha risposto a diverse domande sul suo percorso lavorativo, come ha studiato il personaggio per renderlo così come il pubblico lo ha amato, e a chi si è ispirata. Riportiamo le sue parole, perché è proprio in merito a Mercoledì Addams che ha molto da ridire.

Abbiamo tirato in ballo Tik Tok ed il formidabile ballo, proprio perché è nei confronti di quest’ultimo che l’attrice si pronuncia. Afferma di essersi ispirata ai balli dei Goth club degli anni Ottanta, nello specifico a Bob Fosse a Lisa Loring, Lene Lovich e Denis Lavant. Per mettere in scena qualcosa di iconico, credibile e dannatamente originale, ci vuole molto lavoro, e lei ha sudato, ma non è per niente soddisfatta. Ecco le sue parole:

«Non posso ancora crederci. Alcune delle mosse le avevo pianificate, altre sono state migliorate».

Quindi, mostra grande stupore in merito al successo mediatico che ha ottenuto il balletto, ma non è stato facile. Racconta un retroscena inedito:

«È stata una scena che mi ha tenuto sveglia la notte a pensare, pensavo ci fossemolto di più che potessi e dovessi fare, quindi il fatto che qualcuno abbia mostrato anche solo un po’ di apprezzamento e abbiano provato loro stessi. Non lo capisco, davvero».