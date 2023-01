Alba Parietti in costume a 61 anni fa il pieno di like su Instagram

Alba Parietti riesce ancora a stupire, nonostante i suoi 61 anni. La showgirl piemontese ha pubblicato una foto in costume che ha fatto impazzire il web

Alba Parietti è probabilmente una delle donne più amate e desiderate degli ultimi decenni. La showgirl piemontese ha conquistato tutti sin dalla fine degli anni ’80, quando ha iniziato ad iniziare celebre. Negli anni ’90 ha consolidato la sua posizione nel mondo del cinema e dello spettacolo, diventando una vera e propria star. Alba era ricercatissima in quel periodo ma ha continuato a lavorare anche successivamente.

In realtà non si è mai fermata e lo dimostra anche l’enorme affetto ricevuto durante la scorsa edizione di Ballando con le Stelle, durante la quale è venuta spesso allo scontro verbale con Selvaggia Lucarelli. Il web si è diviso durante quelle diatribe ma la maggior parte degli utenti dei social network ha preso le parti dell’ex ‘signora dello sgabello’. La Parietti ha postato alcune foto su Instagram che non sono passate inosservate.

E difficilmente lo saranno anche in futuro perché l’ex attrice torinese ha sfoggiato uno splendido costume durante le sue vacanze natalizie alle terme di Courmayeur. Pare che i giorni passati nella famosa località di montagna siano stati particolarmente rilassanti, anche perché la Parietti è sembrata molto a suo agio. Gli scatti hanno collezionato decine di migliaia di like in pochi giorni.

Alba Parietti in costume a Courmayeur. Il web impazzisce

Le foto pubblicate da Alba Parietti in costume da bagno hanno attirato l’attenzione di molti curiosi e ammiratori. La splendida showgirl piemontese si trovava in vacanza e ha deciso di postare su Instagram alcune foto. Gli scatti sono piaciuti molto ai suoi follower, a tal punto da far diventare virale il post in pochissime ore. Ancora oggi questo post continua ad avere traffico e si evince dai commenti pubblicati soltanto pochi minuti fa.

Alba si trovava a Courmayeur con il suo fidanzato Fabio Adami ed ha scritto una lunga didascalia al suo post: “Sono anni che mi sento definire, come se fossi uno strano animale, in realtà strana lo sono, animale anche in trasformazione e con stupore più camaleontica di quanto io stessa avrei potuto supporre”. Queste parole sono state molto commentate dai suoi seguaci.

Quasi tutti hanno sostenuto Alba Parietti, anche se non sono mancate le critiche, soprattutto sul passaggio che riguarda la bellezza della sessantunenne piemontese: “Mi spiace per chi non crede che la bellezza sua un valore, una fierezza, perché la bellezza non è mai di per sé legata alla superficialità ma alle emozioni che riesce a scatenare che sono tutt’altro che banali”. L’ex conduttrice televisiva ha ammesso di non essersi mai sentita così a suo agio come in questo periodo.