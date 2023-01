Ida e Alessandro lo hanno fatto davvero: le immagini non lasciano spazio a dubbi

Ida e Alessandro lo hanno fatto davvero: le immagini dei due ex protagonisti di Uomini e Donne non passano inosservate.

Una storia d’amore nata in tv, non senza difficoltà. La prima volta che Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono frequentati, infatti, non vi è stato il lieto fine. I due protagonisti del trono Over di Uomini e Donne avevano deciso di interrompere la propria relazione per via delle differenza caratteriali e negli stili di vita.

Una rottura che sembrava definitiva, a tal punto che la dama bresciana aveva avuto anche un riavvicinamento (l’ennesimo) col suo ex storico, Riccardo Guarnieri, mentre Alessandro frequentava Roberta. Proprio durante le uscite con la dama campana, però, Alessandro si è reso conto di provare ancora qualcosa di forte per Ida e ha deciso di fare di tutto per riconquistarla. Riuscendoci! Dopo un nuovo corteggiamento, la Platano si è sciolta, capendo di essere a sua volta innamorata del cavaliere salernitano, con cui ha deciso di fare il ‘grande passo’. I due hanno lasciato insieme lo studio e, oggi, sono più uniti che mai. Il loro amore è grandissimi, a tal punto che hanno deciso di... Guardate un po’!

Ida e Alessandro, le immagini fanno impazzire i fan: il gesto è importante

Una storia d’amore che, a telecamere spente, procede a gonfie vele. Ida Platano e Alessandro Platano si amano alla follia, trascorrendo il tempo tra Brescia e Salerno, dove vivono rispettivamente. Ma non solo: nei pochi mesi insieme, la coppia ha già viaggiato tantissimo insieme. Da Firenze a Madrid, fino al meraviglioso viaggio a Miami, il regalo di Alessandro per Ida in occasione del primo Natale insieme.

Una vacanza meravigliosa, di cui Ida e Alessandro hanno condiviso alcuni momenti speciali sui social per la gioia dei tantissimi fan. Fan che, qualche giorno fa si sono trovati di fronte ad una meravigliosa sorpresa. Avete visto cosa hanno deciso di fare? Un gesto clamoroso, che non fa altro che confermare quanto forte sia il sentimento che lega i due ex del trono Over.

Attraverso le loro storie di Instagram, Ida e Alessandro hanno mostrato il ‘prima e il dopo’ di un momento importantissimo per loro: il primo tatuaggio di coppia! I due innamorati si sono ripresi dapprima durante l’esecuzione del tatuaggio, distesi sul lettino, per poi mostrare il risultato finale. Curiosi di scoprire cosa hanno tatuato? Date un’occhiata:

Proprio così, si tratta di una rana, uno dei ‘simboli’ del loro amore. Sin dalle prime foto insieme, anche nelle stories, Ida e Alessandro hanno sempre utilizzato l’emoticon di questo animaletto, che rappresenta il loro legame. Ecco perché hanno deciso di tatuarlo.

Un gesto importantissimo, che ha riempito il cuore di gioia dei tantissimi fan della coppia, che sostengono i due ex di Uomini e Donne sin dalle prime uscite in trasmissione. A voi piacciono insieme?