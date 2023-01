Elodie ed Andrea Iannone: colpo di scena, la notizia è appena arrivata

Notiziona per Elodie e Andrea Iannone, la coppia sta stupendo tutti i fan, nessuno avrebbe mai immaginato un risvolto del genere.

Senza ombra di dubbio Elodie e Andrea Iannone sono una coppia ricca di sorprese, non per sé stessi, ma per i fan! Si frequentano dalla scorsa estate, in seguito ad un incontro fortunato durante le vacanze. A primo impatto è stato strano vederli insieme, specialmente per i trascorsi di entrambi. Chi è fan o comunque conosce almeno in parte le loro vicende, mai avrebbe potuto immaginare un risvolto del genere.

Elodie è stata la fiamma che ha fatto battere il cuore al King del Rap, Marracash. Infatti, la notizia della frequentazione e del legame con Andrea Iannone ha a dir poco sconvolto tutti. Sembrava proprio che i due cantanti si fossero riconciliati dato che erano stati avvistati insieme ai concerti, si scambiavano sguardi languidi, e la complicità sembrava essere ritornata. Insomma, per i fan della coppia la separazione è stata malvissuta. Invece, per Andrea è ancora più inusuale vederli insieme. Fanno parte di mondi diversi, e soprattutto lui è stato legato a donne come Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, con cui ha avuto relazioni importanti. Dall’estate è cambiato qualcosa, anzi molto.

Elodie e Andrea Iannone, ecco al news inaspettata

Dall’estate è cambiato tutto, specialmente perché non molti credono in questo rapporto. Diciamo che entrambi, sia Elodie che Andrea Iannone si sono posti fin dagli inizi in maniera molto discreta sui social media, differentemente dalle precedenti relazioni. Che non vogliano commettere gli stessi errori? Probabile, ma c’è anche da tenere conto del fatto che sono cresciuti e maturati. La notizia arriva dal giornale diretto da Alfonso Signorini, il magazine Chi. I fan della coppia non crederanno ai loro occhi, la news cade come un fulmine a ciel sereno.

Elodie e Andrea sono pronti a stupire i fan, perché la notizia oltre che assolutamente inedita, è totalmente inaspettata proprio per le dinamiche del loro rapporto velato da una privacy molto spessa. Le foto parlano chiaro, non basta un’articolo, ma un’intera Gallery con approfondimenti! I due amanti sono più uniti che mai. Nessuna crisi, non c’è traccia di separazione, anzi l’unione sembra più che solida. Sono stati avvistati in giro per Milano a fare compere e a pranzo in zona Porta Genova.

La misteriosità del rapporto, infatti senza paparazzi non si saprebbe nulla, è data dal fatto che si dividono tra Milano e Lugano, Iannone vive proprio lì. Così, tra una paparazzata e l’altra arriva la notizia bomba: secondo la fonte sopracitata, a breve i due, compiranno un passo da gigante, andranno a convivere!