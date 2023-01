Emma Marrone e Stefano De Martino: l’incredibile confessione del presentatore napoletano

Stefano De Martino lo ha confessato. Il presentatore di origini partenopee lo ha finalmente detto. Questa cosa riguarda Emma Marrone, la sua ex fidanzata

Stefano De Martino è nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 3 ottobre del 1989. Ha iniziato a ballare sin da ragazzino ed è proprio la danza che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Nel 2009 ha partecipato come concorrente al programma televisivo Amici di Maria De Filippi, sulle reti Mediaset, mentre un anno dopo è tornato in onda in qualità di maestro.

È proprio in questo periodo che inizia a prendere confidenza con le telecamere e a capire che avrebbe voluto continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Però l’ha fatto vestendo i panni del presentatore televisivo. Una volta messa da parte l’esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi, Stefano ha iniziato a muovere i primi passi nella conduzioni di alcune trasmissioni.

Il 2019 è l’anno della svolta perché arrivano le partecipazioni a Made in Sud e Stasera tutto è possibile. La sua carriera televisiva è già molto importante, nonostante la giovane età, ma Stefano De Martino ha fatto parlare di sé anche per le sue relazioni d’amore. Una su tutte, quella con Belen Rodriguez. In passato è stato anche con Emma Marrone e proprio sulla cantante salentina è arrivata una confessione che ha sorpreso tutti. Ecco cosa ha detto Stefano De Martino.

Stefano De Martino: “Abbiamo davvero un bel rapporto”

Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono conosciuti nel 2009 durante il talent Amici di Maria De Filippi. All’epoca erano entrambi concorrenti di questa trasmissione televisiva, alla quale hanno partecipato successivamente anche nelle vesti di maestri. La loro relazione d’amore è terminata nel 2012, dopo quasi quattro anni insieme. Nello stesso anno, il conduttore televisivo napoletano ha conosciuto Belen Rodriguez.

A più di dieci anni dalla loro rottura, Stefano ed Emma hanno vite completamente diverse ma è evidente che abbiano mantenuto un rapporto civile. Ospite del programma La conferenza stampa, in onda sulle reti Rai, De Martino ha ripercorso alcuni passaggi della sua vita sentimentale, soffermandosi anche sulla relazione con la cantante salentina, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2012 con il brano Non è l’inferno.

“Abbiamo cominciato un’avventura televisiva”, ha detto Stefano“, “ed è stato l’inizio di una nuova vita. Abbiamo davvero un bel rapporto”. Anche Emma in passato ha parlato del periodo in cui stava con Stefano De Martino, ammettendo di aver sofferto molto per la rottura, arrivata proprio nel momento in cui la cantante pensava di aver costruito un rapporto solido con il suo compagno.