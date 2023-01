Can Yaman qualche anno fa era completamente diverso: l’avreste riconosciuto così?

Can Yaman qualche anno fa era molto diverso da come lo vediamo oggi: in questo scatto del passato avreste riconosciuto l’amato attore?

Se fino a qualche anno fa Can Yaman era noto soltanto in Turchia, paese che l’ha visto nascere e crescere, oggi tutto il mondo lo conosce. La popolarità e il successo sono arrivati grazie alla serie televisive che l’hanno visto protagonista. La prima in assoluto è Bitter Sweet-Ingredienti d’amore dove ha recitato al fianco di Ozge Gurel.

L’attore ha interpretato l’imprenditore Ferit Aslan mentre Ozge ha portato in scena una studentessa universitaria con la passione per la cucina. Cosa che poi li avvicina dato che comincia a lavorare come chef nella casa del ricco uomo d’affari. Questa storia d’amore ha conquistato i telespettatori di tantissimi paesi. Subito dopo ha fatto seguito un altro personaggio, quello di Can Divit in Daydreamer-Le ali del sogno dove ha recitato con l’attrice Demet Ozdemir.

Con questo ruolo ha ottenuto il doppio del successo. Oggi l’attore è conosciuto ovunque. Negli ultimi anni ha cambiato look e si è presentato con una chioma lunga e una folta barba. Ma prima ancora, ricordate com’era? Aveva uno stile completamente diverso!

Can Yaman qualche anno fa era completamente diverso: in questo scatto del passato l’avreste riconosciuto?

I ruoli di Ferit Aslan e di Can Divit, rispettivamente in Bitter Sweet e Daydreamer, hanno dato a Can Yaman un successo impressionante. Queste serie tv sono state trasmesse in Turchia e in molti altri paesi, anche in Italia. Hanno appassionato grandi e piccini e in particolare sono state le storie d’amore portate in scena a far sognare il pubblico.

L’attore però prima ancora aveva già iniziato a recitare. La sua carriera ha avuto inizio nel 2014 ma soltanto dopo è diventato super famoso. Oggi viaggia in giro per il mondo ed è richiesto per film e fiction e tanti nuovi progetti. Anche nella nostra penisola ha avviato diverse attività, come il ruolo dell’ispettore nella serie ‘Viola con il mare’ che l’ha visto al fianco di Francesca Chillemi. Non solo, l’abbiamo visto anche nella pubblicità della pasta De Cecco, e ne seguiranno ancora altri. Oggi Can si mostra con una chioma lunga e una barba abbastanza folta, ma fino a poco tempo fa era completamente diverso.

Eccolo nel 2014. In questa foto aveva i capelli cortissimi e una leggera barba sul volto. L’attore negli anni ha subito sicuramente un forte cambiamento: ha modificato il suo look e anche il suo stile. Nella prima serie Bitter Sweet aveva ancora alcuni dettagli di questa sua vecchia immagine poi subito dopo ha stravolto ogni punto.