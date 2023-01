Antonella Clerici non si contiene, spunta la notizia che la manda in bestia

Antonella Clerici questa volta sbotta, non sopporta più la situazione: si lascia andare alla rabbia, non le manda a dire!

La conduttrice storica della Rai non sta passando un periodo così florido. Ultimamente, Antonella Clerici è sempre più al centro di rumors e scontri, tutti dovuti ad “intoppi” non tanto facili da digerire, specialmente quando si tratta di lavoro o di rapporto con i colleghi. C’è una situazione che ha già denunciato, e nonostante ciò la vicenda è finita nel peggiore dei modi. Ecco cos’è accaduto e chi l’ha fatta arrabbiare.

Negli ultimi anni Antonella Clerici ha fatto dei grossi cambiamenti nel suo ruolo televisivo. Per tutti è sempre stata la conduttrice de La Prova del cuoco, ma adesso la si è conosciuta in tanti altri format. Non si può non citare E’ sempre Mezzogiorno, ma anche la sua formidabile compagnia e professionalità a The Voice Senior. Così, tra un programma e l’altro, salta fuori il suo carattere peperino, il quale non ha mai cercato di nasconderlo. Anzi si è sempre mostrata sé stessa, e questa volta fa lo stesso.

Antonella Clerici è incontenibile: ecco cos’è accaduto

La notizia che la manda in bestia è qualcosa di inedito, perché non se lo aspettavano nemmeno gli autori! Antonella Clerici ha già manifestato il suo forte malessere per la scarsa collaborazione che hanno posto in essere molti colleghi nei confronti del suo lavoro. Si è sempre posta a disposizione del prossimo, ma questa sua bontà e dedizione non è mai stata ricambiata, specialmente dopo la novità in corso. Il cambiamento l’ha lasciata senza parole, ma poi le ha subito ritrovate per contrattaccare il torto subito.

La notizia arriva da Davide Maggio, fonte che riporta il malcontento della conduttrice. Questo malessere è legato ad uno dei programmi sopracitati. Appunto, stiamo parlando di The Voice Senior, il format dedicato agli amanti della musica di età matura. Cos’è successo? Ebbene, proprio in occasione del Giorno della memoria, Fabio Fazio accoglie Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e nominata Senatrice della Repubblica italiana, in uno speciale di Binario 21, che ha il fine di trattare questo argomento così delicato. La programmazione prevedeva lo slittamento della prima visione fino alla fine del programma di Amadeus, I Soliti Ignoti, ma si è protratto fino alle 22,30, orario nel quale sarebbe dovuto andare in onda il programma della Clerici.

Così, The Voice Senior slitta ad un doppio appuntamento per la prossima settimana, il 1° e il 3° febbraio prima della pausa dovuta alla messa in onda di Sanremo 2023. Quindi, dopo la scarsa pubblicità e collaborazione del programma, anche la sostituzione inaspettata la fanno imbestialire.