Ginevra Lamborghini, dopo il GF Vip il colpo di scena che nessuno immaginava

Incredibile novità per Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip: ecco cosa accadrà all’ex volto del reality di Signorini.

È stata una delle grandi protagoniste del GF Vip 7, nonostante in casa sia rimasta solo pochi giorni. Il percorso nel reality di Ginevra Lamborghini non è stato privo di ostacoli: la concorrente è stata squalificata dal gioco per via delle parole pronunciate nei confronti di Marco Bellavia. Un duro colpo per lei, che, però, ha avuto modo di spiegare le sue ragione, ottenendo una ‘seconda possibilità’.

Di recente, la Lamborghini è rientrata nella casa in qualità di ospite, per una settimana. Una grande gioia per tutti i suoi fan, in particolare per i ‘Gintonic’, i sostenitori della coppia-non coppia formata da Ginevra ed Antonino Spinalbese. Sostentitori che, ancora oggi, sperano che in futuro possa nascere qualcosa di importante tra i due, fuori dalla casa. In attesa di scoprire cosa accadrà, c’è una splendida notizia che riguarda Ginevra. Una novità incredibile, ecco di cosa si tratta.

Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip: splendida novità per lei

Anche se non è più tra le mura della casa di Cinecittà, Ginevra Lamborghini continua ad essere protagonista del GF Vip 7. In casa, il suo nome compare spesso tra i discorsi dei vipponi, soprattutto per via dell’amicizia speciale creatasi con Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, secondo molti, proverebbe un sentimento che va oltre l’amicizia per la sorella di Elettra Lamborghini: i due si riavvicineranno a telecamere spente?

È quello che si augurano i ‘Gintonic’, i fan della coppia mai nata: sui social, il fandom è ancora super attivo e ama commentare le vicende del reality. Proprio per i fan di Ginevra Lamborghini, però, è in arrivo una bellissima novità, che riguarda il suo lavoro.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Blogtivvù, Ginevra sarebbe in gara a Una voce per San Marino, l’evento musicale che stabilirà l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. Alla kermesse musicale parteciperanno artisti provenienti da più di 30 Paesi nel mondo e solo il vincitore avrà la possibilità di esibirsi all’Eurovision, rappresentando la Repubblica di San Marino. La finalissima andrà in scena il 25 febbraio e Ginevra potrà senz’altro contare sul tifo e il sostengo di tutti i suoi fan.

Il presidente della giuria che designerà il vincitore sarà Al Bano Carrisi. Chi prenderà il posto di Achille Lauro? L’anno scorso è stato proprio lui a rappresentare San Marino agli Eurovision, esibendosi sulle note di Stripper. L’artista, però, non riuscì ad accedere alla finalissima. Non possiamo che augurarci che il prossimo vincitore abbia più fortuna!

Anche un ex volto di XFactor in gara

A tentare la carta ‘Una voce per San Marino’ ci sarà anche una vecchia conoscenza di X factor. Si tratta di Lorenzo Licitra, il vincitore dell’undicesima edizione del talent show canoro, nel 2017. È stato proprio lui a battere i Maneskin, all’epoca nel team di Manuel Agnelli. Non ci resta che attendere la fine di febbraio per scoprire come andrà la sua avventura nella celebre kermesse canora. In bocca al lupo!