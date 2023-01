Elisabetta Gregoraci, incredibile: cos’ha in casa, prezzo shock

Elisabetta Gregoraci nasconde una curiosità davvero incredibile. Quello che è stato visto in casa sua lascia tutti di stucco.

Elisabetta Gregoraci è da sempre molto attenta al suo fisico. La showgirl nata a Soverato, in provincia di Catanzaro, l’8 febbraio del 1980, pubblica spesso dei video durante le sue sedute di fitness. La conduttrice televisiva, a lungo legata con l’imprenditore piemontese Flavio Briatore, si allena spesso a casa e le sue foto riescono a raggiungere centinaia di migliaia di follower su Instagram.

Soltanto su questo social network, Elisabetta vanta quasi due milioni di seguaci, un numero davvero molto alto. Negli ultimi mesi, l’ex conduttrice di Made di Sud ha mostrato più volte la sua palestra privata, uno spazio all’aperto che sfrutta per allenarsi o per trascorrere del tempo libero insieme a suo figlio Nathan Falco. Questa palestra si trova nel suo appartamento di Montecarlo, dove risiede da alcuni anni.

Nel terrazzo che Elisabetta usa per allenarsi ci sono diversi oggetti e i suoi follower non hanno potuto fare a meno di notarne uno molto curioso: una rana. Durante le dirette capita spesso di trovare domande sulla rana, che evidentemente stuzzica la fantasia dei seguaci della showgirl calabrese. Da dove viene questa rana e quanto costa? La risposta a queste due domande potrebbe seriamente lasciarti a bocca aperta.

Una rana sul terrazzo di Elisabetta Gregoraci: quanto costa e perché è lì?

Quando Elisabetta Gregoraci pubblica le sue storie su Instagram riguardanti i suoi allenamenti, molti follower iniziano a fare sempre la stessa domanda: da dove viene quella enorme rana blu che sta sempre alle sue spalle? La rana si trova sul terrazzo del suo appartamento di Montecarlo, utilizzato come palestra all’aperto o come punto di ristoro, da sfruttare nel tempo libero tra una conduzione e l’altra.

Oltre ad un panorama che toglie il respiro, questa rana ha stuzzicato in maniera particolare la fantasia dei quasi due milioni di follower della showgirl di Soverato. Ma di cosa si tratta? Facendo alcune ricerche, abbiamo scoperto che la rana blu è un pezzo di design da arredamento molto costoso. Appartiene al collettivo di artisti e designer Cracking Art, noti soprattutto per la produzione di oggetti con la forma di animali, in questo caso una rana gigante.

Esistono soltanto 99 esemplari di questo oggetto ed il suo prezzo si aggira intorno ai tremila euro. La rana simboleggia la metamorfosi, la trasformazione e la connessione tra terra e acqua, quindi ha anche un significato piuttosto profondo. Ogni volta che Elisabetta si collega e mostra i suoi allenamenti, la grande rana blu è alle sue spalle, come se la osservasse durante i suoi esercizi. Anche nell’ultima storia su Instagram era presente, segno evidente che alla conduttrice televisiva piaccia molto e che non abbia nessuna intenzione di rimuoverla dal suo terrazzo.