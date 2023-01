“Terribile, un incubo”: Che Dio ci aiuti 7, è successo durante le riprese

Che Dio ci aiuti continua a stupire i telespettatori, quanto accaduto durante le riprese ha lasciato tutti senza parole.

La serie tv targata Rai 1 è senza dubbio tra le più amate. Che Dio ci Aiuti arriva alla settima stagione, e se è giunta a questo punto, c’è un motivo, anzi ce n’è più di uno. E’ una serie leggera, fresca e ricca di sentimento unito a personaggi che riescono dare grande spessore alle storie. Il punto è che dietro le quinte ne accadono di ogni, e le ultime vicende avvenute proprio durante le riprese lasciano il pubblico a casa ed i fan di alcuni interpreti increduli.

L’evento inedito che si avvera dietro le quinte lascia davvero senza parole i telespettatori, perché nessuno riesce a credere ad una situazione del genere. Che Dio ci aiuti è uno dei format più amati proprio per le storie raccontate, e soprattutto per la presenza di protagonisti affiatati e vivono con dedizione la recitazione. La settima edizione è giunta con delle new entry che hanno molto da raccontare.

Che Dio ci aiuti 7, l’ennesimo colpo di scena inedito

La verità sul fatto che è accaduto dietro le quinte è stata raccontata durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it. A parlare è Federica Pagliaroli una nuova protagonista che ha aggiunto molto pepe alla serie tv. Impersona il ruolo dell’estetista Sara, una ragazza con una vita non proprio facile visto che adescava uomini sposati che poi ricattava con foto di nudo. La storia prosegue e con essa il legame con un altro personaggio, quello di Emiliano, ma è proprio in relazione a ciò che subentra il fatto inedito. I fan della coppia rimangono a dir poco sconvolti.

I due giovani nella storia proseguono il loro rapporto, diventando sempre più intimi. Allora, sorge spontaneo chiedersi cosa accada dietro le quinte tra i due, dato che non è la prima volta che due attori che stanno insieme in una serie, poi si innamorino nella realtà. Alla domanda fatta dalla redazione se tra loro due ci sia qualcosa, del “tenero”, la giovane interprete di soli 25 anni risponde con un’affermazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dice che si odiano, il loro rapporto è di amore ed odio! Poi specifica così:

<<No, non è vero. Diciamo amore e odio, perché ci stimiamo molto, però ci dobbiamo prendere in giro costantemente, quindi non riusciamo mai a parlare in modo serio. Ci insultiamo continuamente…con amore. Qualche volta abbiamo litigato, però io sono veramente felice di avere lavorato con lui. È un attore molto bravo, è stato un compagno stupendo.>>