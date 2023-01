Ex stella di Amici irriconoscibile: i fan sono sconvolti, spunta retroscena agghiacciante

Amici di Maria De Filippi continua a stupire i telespettatori, ma questa volta la notizia mette in allerta il fan del giovane talento.

Il format dei giovani talenti di Maria De Filippi ha una durata ormai ventennale, e nel corso degli anni si sono succeduti cos tanti talenti che a volte molti, vengono un po’ dimenticati. In realtà, la stella protagonista della notizia di oggi, non è solo un Ex talento della scuola di canale 5, Amici, ma è un personaggio molto amato dal pubblico. Infatti, la notizia ha scioccato i fan, che mai e poi mai avrebbero potuto credere ad un condizione del genere.

Dal settembre del 2001 sono passati tanti anni, ma Amici continua ad essere uno dei format di punta della Mediaset. Sempre moderno ed al passo con i tempi, sforna giovani talenti del mondo dello spettacolo, ed alcuni stanno contribuendo con la loro arte a raggiungere grandi obiettivi. Il protagonista di oggi è un ex allievo, la cui bravura ha incantato tutti, ma vederlo in queste condizioni ha scioccato tutti.

Amici, la notizia è sconvolgente: spunta la verità

Il volto in questione è quasi irriconoscibile, perché da un momento all’altro ha accusato una situazione molto grave, e proprio per questo spiega ai fan mediante i canali social utilizzati dallo stesso. L’edizione alla quale ha partecipato è stata storica, Amici 7, quella che ha visto la vittoria di Marco Carta, e nella quale c’erano insegnanti che hanno fatto la storia del programma, da Luca Jurman per il canto, all’attuale maestra di danza classica, la temuta Alessandra Celentano.

Stiamo parlando del cantante Pasqualino Maione, un giovane che si è fin da subito fatto riconoscere per il suo talento. Ad oggi, che fine ha fatto? Continua a rincorrere il suo sogno e racconta la sua vita sui social media, da Instagram a Tik Tok, e proprio quest’ultima piattaforma è quella che ha sfruttato per spiegare il perché sia in condizoni così gravi. La verità è che ha contratto il Covid-19 nell’estate del 2022, e oltre a stare male durante il periodo di malattia, anche il post-covid gli ha causato problemi.

Colpito da una meningite post-covid questa gli ha creato danni al midollo osseo e il cervello, e proprio per questo al momento è sotto costanti cure con cortisone e farmaci adatti a curare la sua malattia. Sui social appare prima smagrito, ed attualmente molto gonfio, ed è lo stesso a spiegare che si ritrova in queste condizioni, come “irriconoscibile”, proprio a causa dell’effetto dei farmaci. Così afferma:

<<Ho avuto una meningite post Covid che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tuttora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto.>>