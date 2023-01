Era Carlotta ne ‘I Cesaroni’ ma che fine ha fatto oggi? Come è cambiata 

Vestiva i panni di ‘Carlotta’ nella fiction ‘I Cesaroni’, ma che fine ha fatto oggi? Ecco come è cambiata in questi anni!

“Pentole e bicchieri, sono lì da ieri.. “, so per certo che tutti voi sareste in grado di continuare la frase che appartiene alla fatidica sigla di una delle fiction che ha accompagnato le nostre serate passate.

I Cesaroni sono infatti una delle fiction più amate dal pubblico. Per il successo ottenuto dopo la prima stagione, in cui ricorderemo i primissimi sguardi tra ‘Marco ed Eva’, non abbiamo poi perso nemmeno un episodio di quelle successive. Sono trascorsi però un bel po’ di anni da quando l’ultimo episodio è andato in onda nel 2014. Da allora sono trascorsi un bel po’ di anni e ci domandiamo pertanto alcuni volti che hanno preso parte alla fiction oggi cosa facciano e come siano diventati. Ad esempio, vi ricordate di Carlotta? L’attrice che ha vestito i suoi panni e dato lei un volto ed una voce è Roberta Scardola.

Come è cambiata la sua vita? Beh, vediamola oggi.

Roberta Scardola ne ‘I Cesaroni’ era Carlotta: cosa fa oggi ?

Aveva vestito i panni di Carlotta nella fatidica serie televisiva ‘I Cesaroni’, ma che fine ha fatto oggi Roberta Scardola? Dopo la nota fiction televisiva di lei abbiamo perso un po’ le tracce.

Al Cairo Editore, l’attrice aveva spiegato i motivi per i quali si era allontanata dal piccolo schermo. Roberta scoprì che l’agenzia con la quale collaborava non le aveva comunicato che alcuni registi erano interessati a lei nell’intento di promuovere e pubblicizzare altri volti. “Quando lo scoprii fu un duro colpo. Ero stanca, disillusa, non avevo voglia di attaccarmi al telefono per cercare un’altra agenzia, ma senza è più difficile lavorare in tv“, ha fatto sapere.

Ad oggi ci domandiamo quindi cosa faccia, come sia cambiata lei e come sia cambiata la sua vita. Dal 2016 è fidanzata con Daniele Antonucci. I due oggi sono felici e vivono un momento molto felice. Basterà aprire il suo profilo social per scoprire la grande novità che la vede protagonista insieme alla sua dolce metà. I due molto presto diventeranno genitori di una splendida bimba. Insieme sono apparsi sulla copertina di Diva e Donna. La nascita è ormai quasi imminente, Roberta diventerà mamma a Marzo! Un momento magico e bellissimo quello che sta vivendo in questo momento.

Eccola a tal proposito in questo dolcissimo scatto in cui mostra il tenero pancione. Insomma, possiamo dire che sebbene il mondo della televisione le sia stato avverso, Roberta è riuscita a trovare la sua dimensione anche lontana dalle telecamere.