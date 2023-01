Era Lois Lane in Smallville, la ricordate? Ecco com’è oggi l’attrice a distanza di anni

Ha interpretato Lois Lane nella serie tv Smallville, la ricordate? L’attrice a distanza di anni si mostra così, eccola oggi!

Smallville è una serie televisiva amatissima andata in onda la prima volta in Italia nel 2002. Si è conclusa nel 2011, con la decima stagione, lasciando i telespettatori spiazzati. Infatti il pubblico si era affezionato alla trama e ai protagonisti e avrebbe voluto vederlo ancora. Il ruolo principale è stato assunto da Tom Welling, che ha interpretato Clark.

Quando lo vediamo la prima volta è soltanto un bambino. Arriva nella cittadina dopo una catastrofica pioggia di meteoriti e viene accolto da Martha e Jonathan Kent. Fin da subito scoprono dei suoi poteri soprannaturali ma decidono di mantenere il segreto. Quando il giovane diventa adolescente comincia a studiare al Liceo di Smallville ed è qui che allaccia rapporti importanti con altri ragazzi, come con Chloe, Peter e con Lana.

Ma vi ricordate di Lois Lane? La vediamo arrivare nella scuola per frequentare l’ultimo anno dato che le mancano i crediti per essere accettata al College. Non starà però per molto anche se l’abbiamo vista ritornare in seguito e restare nella serie. Impossibile non notare il legame che si crea con Clark anche se all’inizio si tratta di una semplice amicizia. Questo personaggio femminile è stato interpretato dall’attrice Erica Durance, avete visto com’è cambiata negli anni?

In Smallville ha interpretato Lois Lane, avete visto com’è cambiata l’attrice? Eccola a distanza di anni

Tra i personaggi che abbiamo tanto amato in Smallville c’è quello di Lois Lane. Quando arriva nella cittadina frequenta il liceo, ma soltanto per recuperare i crediti che le servono per accedere al college. E’ la cugina di Chloe, grande amica di Clark. Da subito notiamo che stringe una bellissima amicizia con lui tanto che l’affinità non manca.

Con il passare delle stagioni diventerà una giornalista del Daily Planet di Metropolis e quindi collega del protagonista. Ma ecco che ci sarà anche il colpo di scena, quello che tutti stavano aspettando: tra i due scoppia l’amore. Sempre nell’ultima stagione Clark confesserà ogni cosa alla sua amata sulla sua vera natura e le chiederà di sposarlo. Quasi vicini alle nozze, queste salteranno a causa dell’oscurità ma si sposeranno qualche anno dopo. Lois è stata interpretata dall’attrice Erica Durance. Nella serie era giovanissima ma avete visto com’è cambiata negli anni?

Eccola oggi! In questo scatto, preso da un video pubblicato sul suo canale instagram, non sembra per nulla cambiata. A parte piccoli dettagli, è sempre uguale. E’ una donna bellissima, proprio come l’abbiamo ammirata in Smallville. Dopo la serie ha continuato ad ampliare la sua carriera: ha recitato al cinema e in televisione riscuotendo un successo impressionante.