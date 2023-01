Non immaginate che cosa faceva Serena Rossi prima del successo come attrice

Non tutti sanno questo retroscena: sapete che cosa faceva Serena Rossi prima del successo come attrice?

Serena Rossi ogni volta che torna in televisione conquista il pubblico con il suo talento. Pochi mesi fa l’abbiamo vista nella serie Mina Settembre, che ha avuto un successo a dir poco impressionante. Qui veste i panni di un’assistente sociale che lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli.

Un ruolo, questo, che ha portato in scena come solo lei sa fare. Ma anche ne La sposa è riuscita a far immergere telespettatori nella storia raccontata. L’attrice ha interpretato Maria, una donna calabrese che accetta per denaro e per salvare la sua famiglia dalla povertà di sposarsi con Italo, il nipote di un contadino vicentino. Questa trama ha tenuto incollati i telespettatori e ancora una volta non abbiamo non potuto notare la bravura dell’attrice.

In questi anni di carriera ha portato in scena moltissimi personaggi diversi e ogni volta è una sorpresa ma sapete che cosa ha fatto prima di diventare famosa come attrice? Ecco il retroscena su Serena Rossi che non tutti sanno.

Che cosa faceva Serena Rossi prima del successo come attrice: il retroscena che in pochi conoscono

E’ una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico italiano. Ha iniziato a recitare molti anni fa e da allora ha continuato a riscuotere successi. Sono tanti i personaggi interpretati, abbiamo citato quello di Maria, nella serie La sposa e anche quello Mina, un’assistente sociale in Mina Settembre.

Queste hanno avuto un forte riscontro da parte del pubblico. Serena Rossi però ne ha interpretati tantissimi di ruoli, portando in scena ogni volta un talento tutto da apprezzare. Ha lavorato anche a teatro, nel doppiaggio e l’abbiamo vista sul piccolo schermo in molti programmi televisivi. Canzone segreta, per esempio, è un format che ha visto la conduzione proprio dell’attrice. Anche in queste veste ha dimostrato di saperci fare e ha portato sul palco non solo l’arte ma anche il cuore. Oggi è famosissima ma sapete che cosa faceva prima di diventarlo come attrice? Non tutti sanno di questo retroscena.

A quanto pare Serena ha esordito come cantante. Nel 2002 ha debuttato nel musical C’era una volta…Scugnizzi. L’anno dopo entra a far parte di Un posto al sole con il ruolo di Carmen Catalano, una giovane che come abbiamo visto ha una voce pazzesca. Ricopre questo ruolo a periodo alterni fino a quando non lascia per avviarsi verso nuove interpretazioni. Grazie però alla soap opera di rai 3 entra pienamente nel mondo dello spettacolo. Oggi non ha bisogno di presentazioni dato che il pubblico la ama e apprezza in modo considerevole.