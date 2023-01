Sophia Loren: “Sono addolorata”, l’addio che fa piangere tutti

Sophia Loren ha detto di essere ‘addolorata’ per un addio che fa piangere tutti. Quello che è successo…

Gina Lollobrigida è morta lo scorso 16 gennaio, all’età di 95 anni. La ‘Lollo’, come la chiamavano i suoi fan, è stata una delle dive italiane più amate, non solo nel nostro paese. L’attrice nata a Subiaco, in provincia di Roma, il 4 luglio del 1927 ha recitato in diverse pellicole di successo a Hollywood, come ad esempio Va nuda per il mondo di Ranald MacDougall e Torna a settembre di Robert Mulligan.

Per questo film, l’attrice italiana ha vinto anche un Golden Globe nel 1961 come miglior attrice. Dal 2018, anche la Lollobrigida ha avuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, dove ci sono i nomi di tutti i più grandi personaggi della storia del cinema di tutti i tempi, statunitensi e stranieri. Dopo la sua scomparsa, molte persone dello spettacolo hanno espresso cordoglio alla famiglia e le hanno dedicato un ricordo.

Tra queste c’è anche Sophia Loren, l’altra regina del cinema italiano, anche lei molto famosa e celebrata negli Stati Uniti d’America. L’attrice puteolana, di qualche anno più giovane, ha sempre rappresentato l’alter ego di Gina Lollobrigida, tanto da accendere una forte rivalità. La Loren ha parlato anche di questo nel corso del suo commovente ricordo.

Sophia Loren, le sue parole in ricordo di Gina Lollobrigida

Sophia Loren ha voluto ricordare Gina Lollobrigida attraverso una breve nota diffusa tramite l’agenzia AdnKronos. Le sue parole sono state molto toccanti e piene di commozione: “Ero molto addolorata e non mi venivano le parole”, ha detto l’attrice napoletana, “cara Gina, il tuo corpo si è spento ma la luce della tua stella brillerà su di noi e nei nostri cuori per sempre. Ti voglio bene Gina! Sophia”.

La Loren si è soffermata anche sul loro presunto antagonismo, nato quando il terzo episodio di Pane, amore, e… fu affidato proprio a lei e non alla ‘Lollo’, all’epoca già sulla cresta dell’onda. Poiché il cachet per quel film era altissimo, ci furono delle polemiche e la stampa costruì ad arte una rivalità tra le due dive del cinema italiano, entrambe destinate a sfondare anche a Hollywood.

Il film è ricordato nell’immaginario collettivo per la scena del mambo ballato da Sophia, la quale ha confermato la rivalità: “Lei e i suoi addetti stampa hanno iniziato una rivalità con me, durata cinquant’anni. È stato davvero noioso”, ha detto la Loren, che ha anche dichiarato di sentirsi un’artista completamente diversa rispetto a Gina Lollobrigida e di aver dato sempre priorità alla sua carriera. L’attrice di origini puteolane ha ricordato la Lollobrigida pubblicando un post su Instagram.