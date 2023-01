Il dramma del famoso cantante, problema serio: “Mi ha bloccato il fisico”

Il dramma del cantante famoso ha lasciato tutti senza parole, il problema di salute era sconosciuto ai fan, e oggi spiega cos’è successo.

Si dice che la musica possa curare qualsiasi ferita, c’è molta magia in questa affermazione, anche la speranza, ma la verità è un’altra. Un celebre cantante ha da poco spiegato la violenza del dramma che lo ha colpito. Fa chiarezza su una tematica ancora troppo poco chiara al grande pubblico, e da qui spiega anche perché non si è più fatto vedere. La notizia è sconvolgente, nessuno ci avrebbe mai creduto.

Parliamo di musica anche perché ci si sta sempre più avvicinando al festival della musica italiana, Sanremo 2023 è in dirittura d’arrivo. Così, tornano in scena vecchi interpreti, molti amati dalla generazione millennials e non solo. Infatti, il cantante protagonista del dramma confessato è amato da tutti, senza limitazione generazionale. Spiega cosa gli ha bloccato le giornate, impedendogli persino di alzarsi dal letto.

Cantante famoso rivela verità sul dramma, male serio

Il cantante che dà letteralmente voce al dramma fa parte di una band che ha già conquistato il palco dell’Ariston arrivando al secondo posto nel 2011. Le canzoni sono un ottimo modo per raccontare alcuni eventi della vita, anche spiacevoli. E’ grazie alla musica e all’aiuto di personale competente che è riuscito a venirne fuori.

Protagonista dello spiacevole racconto è Kekko Silvestre il frontman dei Modà, band costituitasi nel 2002 e composta da Enrico Zapparoli e Diego Arrigoni alle chitarre, Stefano Forcella al basso, e Claudio Dirani alla batteria. Una squadra che ha suonato ed ideato hit che hanno dato voce ai sentimenti, e questa volta al Festival di Sanremo parleranno di un male ancora più profondo, quello della depressione che ha colpito il cantante del gruppo. Diagnosticata il 29 aprile del 2021, Kekko racconta in un’intervista al Corriere quanto provato:

<<Quel giorno mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe. Pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha detto che era depressione.>>

Il cantante spiega quanto sia stato difficile iniziare a curarsi, e nella canzone Lasciami, in gara a Sanremo di quest’anno, parla proprio di questo. I farmaci considerati come veleni gli mettevano paura, e piega ancora quali erano i suoi sintomi:

«Da anni avevo attacchi di panico prima dei concerti, ma sono andato avanti negando, mostrandomi forte anche per il senso di responsabilità verso la mia famiglia e i miei genitori. Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha bloccato il fisico. La depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te».

Conclude affermando che la pandemia di covid-19 con la conseguenti restrizioni ha aggravato tutto, ma adesso è pronto per ricominciare.