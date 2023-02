La foto ricordo della splendida dama di Uomini e donne: ecco Gloria a 20 anni

Gloria è una delle dame più amate di Uomini e Donne: com’era a 20 anni, spunta la foto ricordo.

È arrivata nel parterre di Uomini e Donne nel corso della passata edizione, ma è bastato poco, a Gloria, per conquistare il pubblico. La dama del trono Over ha incantato i telespettatori e non solo per la sua bellezza. La Nicoletti ha dimostrato di essere una donna forte e determinata, ma allo stesso tempo sensibile e piena di valori. Riuscirà a trovare la sua anima gemella nel dating show di Canale 5?

In trasmissione, la dama ha vissuto diverse frequentazioni, tra cui quelle con Armando Incarnato e Diego Tavani. Successivamente, Gloria ha dato via all’infinito tira e molla con Riccardo Guarnieri, che prosegue tuttora. I due continuano a discutere, per poi ritrovarsi in esterna: riusciranno a trovare un punto di incontro o si separeranno definitivamente? In attesa di scoprire le ultime novità, facciamo un passo indietro. Spulciano sul canale Instagram di Gloria abbiamo trovato uno scatto risalente a circa 20 anni fa: curiosi di vedere com’era la dama da giovanissima? Meravigliosa.

Uomini e Donne, spunta lo scatto del passato di Gloria: eccola a 20 anni

Gloria Nicoletti è una delle dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Una delle più belle, inutile negarlo: il suo fascino ha colpito diversi cavalieri in studio, tra cui Riccardo, col quale sta attualmente vivendo una conoscenza super tormentata. Il cavaliere pugliese non si sente innamorato di lei, ma nello stesso tempo non vuole perderla. Gloria, dal suo canto, non sembra essere più disposta ad ‘aspettare’ che la situazione cambi. A peggiorare la loro situazione, poi, ci saranno delle presunte chat tra Riccardo e una 21enne…

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne Over dell’ultima registrazione, a Gloria sono arrivati degli screenshot di alcune chat tra Guarnieri ed un’altra ragazza. Le conversazioni saranno visionate da Gianni, che prenderà il cellulare del cavaliere. Non emergerà nulla di compromettente, ma a quanto pare Gloria non vorrà perdonare Riccardo. Sarà davvero finita tra loro?

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, vi mostriamo uno scatto che vi lascerà senza parole. Si tratta di una foto ricordo condivisa da Gloria sul suo canale Instagram, qualche anno fa. Una foto che la ritrae a 20 anni, circa venti anni fa: oggi la dama ha poco più di 40 anni. Una bellezza che lascia senza fiato, quella della giovane Gloria, che portava i capelli leggermente più corti di adesso. È questa l’unica differenza visibile: il tempo sembra non essere mai trascorso per la dama, date un’occhiata:

Eh si, semplicemente incantevole! Gloria era meravigliosa proprio come lo è adesso. Voi cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale di Instagram? Al momento, il suo profilo conta più di 23 mila followers, con i quali condivide diversi momenti delle sue giornate. Non perdeteveli!