Ha interpretato Emilia ne Il segreto: com’è cambiata l’attrice, eccola con il nuovo look

Ha interpretato Emilia Ulloa nella soap opera spagnola Il segreto: a distanza di pochi anni l’attrice ha cambiato completamente look, eccola oggi!

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda in Italia la prima volta nel 2013. Si è conclusa nel maggio del 2021 con un’ultima puntata che ha tenuto incollati i telespettatori allo schermo. Nel paese di produzione è terminata con un anno di anticipo, quindi abbiamo saputo della sua chiusura mesi prima.

E’ stato un duro colpo per tutti coloro che l’hanno sempre seguita. La trama ha portato in scena la storia e tutte le vicende dei protagonisti. L’amore è stato sicuramente messo più volte in primo piano. Ricorderete quando andò in onda con la prima stagione, dove protagonista c’era Pepa, interpretata dall’attrice Megan Montaner.

E’ una levatrice che arriva a Puente Viejo per cercare suo figlio Martin. Nel paesino si innamora di Tristan, il figlio della Montenegro. Tra gli altri personaggi amati dobbiamo citare Emilia Ulloa. E’ la figlia adottiva di Raimundo, ma lo scoprirà soltanto dopo. Al centro dell’attenzione c’è stato il suo amore per Alfonso Castaneda. Una relazione che sul finire della serie viene travolta da colpi di scena inaspettati, con alti e bassi che metteranno a dura prova la coppia. Ne Il Segreto l’abbiamo vista così, ma a distanza di pochi anni l’attrice ha cambiato look: eccola oggi!

Ha interpretato Emilia ne Il segreto: ecco com’è l’attrice a distanza di anni col nuovo look

Abbiamo seguito le vicende di tutti i personaggi de Il Segreto. La soap opera ha riscontrato un successo impetuoso fin da quando ha esordito, nel 2013. La sua chiusura, avvenuta nel maggio del 2021, ha spiazzato tutti e l’ultima puntata, con la morte di Francisca e degli altri abitanti, ha lasciato chi l’ha seguita senza parole.

Tra i personaggi amati c’è quello di Emilia Ulloa, la figlia adottiva di Raimundo. Soltanto negli anni scoprirà la verità. La sua è una storia travagliata, soprattutto sotto l’aspetto sentimentale. Quando si unisce ad Alfonso Castaneda sembra che l’amore circondi la coppia ad ogni angolo. Ma anche in questo rapporto ci saranno alti e bassi che metteranno a dura prova il loro legame. Emilia è stata interpretata dall’attrice Sandra Cervera. Come vi abbiamo detto, dopo la soap opera ha cambiato look.

Eccola oggi con la sua nuova chioma. Anche con i capelli corti è bellissima. La troviamo naturalmente diversa: ne Il Segreto aveva un aspetto adatto al personaggio, al tempo e all’ambiente, mentre il suo stile è molto casual. Sandra è diventata super nota grazie al ruolo di Emilia, ma ha una lunga carriera alle spalle: ha recitato sul piccolo e grande schermo, e anche a teatro.