Antonino Spinalbese, non indovinerai mai qual è il mestiere delle sue sorelle

Antonino Spinalbese ha due sorelle che fanno dei mestieri molto particolari. Il suo legame con la famiglia è noto a tutti, soprattutto ai telespettatori del Grande Fratello Vip

Antonino Spinalbese è famoso per aver avuto una relazione d’amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Dal loro amore è nata la piccola Luna Marì, alla quale Antonino è molto legato. Dopo la loro separazione, l’ex modella sudamericana è tornata con Stefano De Martino, mentre Spinalbese ha intrapreso un altro percorso. La partecipazione al Grande Fratello Vip gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico anche dal punto di vista umano.

Proprio nel corso della trasmissione televisiva, in onda da anni sulle reti Mediaset, abbiamo visto le due sorelle di Antonino Spinalbese. Le due giovani donne hanno fatto un saluto al loro amato fratello, come da consuetudine nel programma. Alcuni dettagli hanno attirato il pubblico, molto incuriosito dalla loro presenza e dalla loro bellezza. Sai come si chiamano e di cosa si occupano le sorelle di Antonino Spinalbese? Tra poco avrai la possibilità di scoprire tante nuove informazioni.

Chi sono le sorelle di Antonino Spinalbese

Durante il Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad un incontro tra Antonino Spinalbese e le sue due sorelle. Sai chi sono e che mestiere fanno le giovani parenti dell’hair stylist di origini campane? Il legame che c’è tra il padre di Luna Marì e la sua famiglia è uscito fuori proprio durante la trasmissione televisiva ma molti hanno concentrato le proprie attenzioni sulle due sorelle del gieffino.

Una delle due ragazze si chiama Lucia Spinalbese ed è una grande amante dell’alta moda e vorrebbe intraprendere una carriera importante in questo mondo. Secondo quanto riferito dallo stesso Antonino nel corso di un’intervista rilasciata a Chi Magazine, il loro rapporto è diventato più stretto dopo la morte del padre: “Sono le cose che ti succedono a formare il tuo carattere”, aveva detto l’ex hair stylist, “quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato”.

Pare che Lucia fosse molto legata a Belen Rodriguez e che impazzisca per la piccola Luna. Dell’altra sorella si conoscono meno informazioni, anche il nome non è confermato. Durante il Grande Fratello Vip pare sia stata chiamata Assunta, quindi dovrebbe essere questo il nome della ragazza, tra l’altro assente sui social network. Antonino non ha mai parlato di lei pubblicamente, anche se il legame con entrambe le sorelle è molto forte. I telespettatori del programma televisivo Mediaset lo hanno notato tutti e i riferimenti dell’ex compagno della Rodriguez alla sua famiglia sono stati davvero tanti durante la sua permanenza nella casa più famosa d’Italia.