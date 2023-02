GF Vip, “Non faccio l’amore da tanto tempo”: arriva la confessione inaspettata

GF Vip, “Non faccio l’amore da tanto tempo”: l’ex concorrente si lascia andare ad una confessione inaspettata.

Nella casa del GF Vip 7 sta per scoppiare una vera e propria bomba. Come anticipato da Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì sera, a far visita ai vipponi reclusi stanno per arrivare diversi ex. No, non si parla di ex concorrenti del reality, ma proprio ed ex fidanzati!

Prima tra tutti Ivana Mrazova, la cui presenza è stata già annunciata nel corso dell’ultima diretta. L’ex di Luca Onestini entrerà in casa come ospite e, con lei, altri ex pronti a creare scompiglio in casa. Si parla dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, che è già entrato in casa a far visita alla salernitana. Sarà proprio lui uno degli ospiti del reality? In attesa di scoprirlo, a proposito di ex, c’è un protagonista della passata edizione che si è lasciato andare ad una confessione assolutamente inaspettata. Parole che non sono passate inosservate, quelle dell’ex vippone, che ha rivelato di essere casto da diverso tempo. Scopriamo di chi si tratta e cosa ha dichiarato nel dettaglio.

GF Vip, la confessione privata dell’ex vippone: “Sono casto”

Il suo nome è finito al centro del gossip nei giorni scorsi, per via di una presunta frequentazione con Soleil Sorge. Secondo Alessandro Rosica (Investigatore social), i due starebbero vivendo una relazione passionale, pur non mostrandosi apertamente sui social. La verità raccontata dal diretto interessato, però, è ben diversa. Il modello e personal trainer non solo si è dichiarato single, ma ha anche specificato di essere casto da diverso tempo.

Lo abbiamo conosciuto nella casa del GF Vip nel corso della passata edizione: è entrato a reality in corso, ma ha saputo conquistare una fetta di pubblico con la sua semplicità. Parliamo proprio di Gianluca Costantino, il bel napoletano che proprio in casa aveva creato un bel feeling con la coinquilina Soleil. Con la quale, però, non c’è altro che amicizia.

A Rtl 102.5, Gianluca ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale, rivelando di essere super single: “Sono casto, non faccio l’amore da tempo. Il mio cuore è libero, deve essere così”. Queste le parole dell’ex concorrente del GF Vip, che ha quindi dichiarato apertamente di non avere nessuna dolce metà al suo fianco. Al contrario, Gianluca si sta dedicando a diversi progetti lavorativi e allo studio del cinema, la sua grande passione insieme allo sport. Alla radio, l’ex gieffino ha raccontato, inoltre, di aver lavorato, con un amico ricercatore, alla creazione di una società per commercializzare un prodotto per smettere di fumare.

Niente amore per Gianluca, per il momento, ma tante soddisfazioni lavorative. E voi, ricordate il suo percorso nella casa del GF Vip?