La nuova vita di Asia Nuccetelli: ecco cosa fa adesso: “Non amo farmi riprendere”

Asia Nuccetelli ha raccontato alcuni passaggi molto interessanti della sua nuova vita. È cambiato tutto ed ha anche spiegato il perché. Ecco cosa ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Asia Nuccetelli è nata a Roma il 10 settembre del 1999 ed è la figlia di Antonella Mosetti. Nel 2016 ha partecipato insieme a sue madre alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Entrambe sono state eliminate durante il programma, condotto quell’anno da Ilary Blasi, alla fine vinto da Alessia Macari. Dopo quella partecipazione, a differenza di tante sue colleghe, si è allontanata dal mondo dello spettacolo ed ha completamente cambiato vita.

In un primo momento sembrava volesse continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo ed ha partecipato ad alcune ospitate insieme alla madre, poi ha smesso di apparire in televisione e molti fan hanno iniziato a chiedersi quale fosse il reale motivo di questo graduale allontanamento. Sua madre Antonella è diventata molto famosa negli anni ’90, grazie alla partecipazione ad alcuni film e trasmissioni di successo.

La quarantasettenne romana ha recitato anche nel film C’era un cinese in coma, diretto da Carlo Verdone nel 2000. Tutti pensavano che Asia potesse ripercorrere le sue orme ma non è stato così, almeno per il momento. La giovane donna ha spiegato il motivo direttamente attraverso il proprio profilo Instagram, rispondendo ad una domanda di uno dei suoi 224 mila follower.

Asia Nuccetelli: “Il trash non fa per me, non quando il soggetto sono io”

Asia Nuccetelli non lavora più nel mondo del piccolo schermo e ha spiegato ai suoi follower il motivo. Dopo aver partecipato alcuni anni fa alla trasmissione televisiva Grande Fratello Vip, gareggiando insieme a sua madre Antonella Mosetti, ha progressivamente smesso di apparire davanti alle telecamere. Nonostante un discreto successo, la ventitreenne romana ha scelto altre strade, facendo un passo indietro.

Quando uno dei suoi fan le ha chiesto perché non lavorasse più in televisione, Asia ha risposto che la notorietà è qualcosa che non può durare per sempre: “Oggi c’è e domani non si sa, era abbastanza rischioso buttarmi in quel modo”. La Nuccetelli ha spiegato di non amare troppo quel genere di vita, che l’ha tenuta a lungo lontana da casa e dagli affetti. E poi c’è la questione che riguarda la sua privacy.

“Non amo farmi riprendere quando non mi va oppure riprendermi con il telefonino tutti i giorni. Spesso esco in pigiama, le dinamiche trash non fanno per me. Mi piace vederle da morire ma non quando il soggetto sono io”. La ragazza ha concluso dicendo che vorrebbe costruire un percorso più stabile per il suo futuro. La sua vera passione è l’equitazione. Grazie alla passione per i cavalli, Asia ha conosciuto il suo fidanzato, Luigi Del Prete, un fantino classe ’99 che ha già vinto diversi premi importanti, sia in Italia che all’estero.