Benedetta è appena entrata ad Amici ma l’abbiamo già vista in tv, ricordate?

Amici 22, Benedetta è la nuova ballerina della scuola: è già apparsa in tv in passato, ecco dove.

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici, ma, nella scuola più famose della tv, continuano ad entrare nuovi allievi. Se qualcuno è stato costretto a dire addio al sogno proprio ad un passo dal serale, altri hanno la possibilità di conquistare la felpa oro pur essendo entrati nel programma solo adesso.

È il caso di Benedetta Vari, l’ultima ballerina ad unirsi al resto della classe. Ballerina di latino, è stata Raimondo Todaro a volerla in quadra, dopo l’eliminazione di un’altra latinista, Eleonora. Quest’ultima, pur essendo un ottimo elemento per Raimondo, aveva bisogno di più tempo per crescere: secondo il maestro, l’allieva non era pronta per affrontare il serale. Lo sarà Benedetta? In attesa di scoprirlo, c’è una curiosità su di lei. Ricordate dove l’avete già vista?

Amici, ricordate dove abbiamo già visto la nuova allieva Benedetta?

Dopo mesi e mesi, Mattia Zenzola potrebbe finalmente eseguire una coreografia di latino in coppia! Nella sua squadra, infatti, è appena approdata Benedetta, una nuova allieve, anche lei latinista e anche lei abituata a danzare in coppia. Un’ottima notizia per il ballerino, che finora ha potuto ballare con la professionista Eleonora solamente separati dal muro di plexiglass. Una grande conquista, per Benedetta, l’ingresso ad Amici.

Dopo aver interrotto per alcuni anni il suo sogno di danzare per stare vicino alla mamma che si è ammalata, la ballerina ha avuto la sua rivincita. “È un’occasione che non ho voluto perdere, ho pensato che forse qualcuno o qualcosa voleva che io tornassi a ballare un po’“, ha dichiarato la danzatrice. Che ha ottenuto il banco proprio per volere di Raimondo Todaro, che le ha dato la felpa senza sottoporla ad alcuna sfida. Ma attenzione… Benedetta aveva già fatto una sfida in passato!

Era proprio quello di cui vi parlavamo. Negli anni scorsi, la ballerina era già apparsa nel programma, come sfidante del ballerino latino Valentin. In quel caso, però, per lei non ci fu lieto fine e non ottenne il posto nella scuola. Quest’anno, per lei, è arrivata la grande occasione e Benedetta non vede l’ora di dimostrate tutto il suo talento.

A Raimondo, la danzatrice ha ammesso di sentirsi al 40% rispetto alla condizione in cui si trovava tre anni fa, quando ballava costantemente. Ha, però, anche assicurato di poter tornare ad alti livelli in brevissimo tempo. L’allieva riuscirà a mantenere la parola e a non deludere il suo insegnante? No ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire quale sarà il destino della nuova arrivata. Il serale dovrebbe partire a metà marzo: chi riuscirà ad accedervi insieme a Ramon e Isobel?