Sanremo, è già ‘bufera’: la reazione di Chiara Ferragni non passa inosservata

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha risposto stizzita ad una domanda della stampa. La domanda riguardava suo marito Fedez

Chiara Ferragni sarà una delle protagoniste della 73 esima edizione del Festival di Sanremo. L’influencer lombarda condurrà la prima e l’ultima serata accanto ad Amadeus e Gianni Morandi. Da quando è stata annunciata la sua presenza sul palco dell’Ariston, i suoi follower sono impazziti ed hanno iniziato a commentare numerosi sotto tutti i post pubblicati su Instagram, soprattutto quelli che riguardavano la kermesse musicale.

Come di consueto, ogni giorno c’è una conferenza stampa che presenta la serata. Stamattina a Sanremo si sono presentati in sala stampa Amadeus, Chiara Ferragni e i dirigenti che si occupano della produzione del prestigioso programma televisivo, da sempre in onda su Rai Uno. Alcune domande hanno suscitato ilarità, altre sono state più tecniche. Una di queste ha fatto innervosire l’imprenditrice nata a Cremona 7 maggio del 1987.

La domanda riguardava suo marito Fedez, anch’egli presente a Sanremo con il suo podcast Muschio Selvaggio. Ecco cosa hanno chiesto a Chiara Ferragni e perché ha risposto in maniera stizzita al giornalista che le ha fatto la domanda.

Chiara Ferragni infastidita: “Rappresento me stessa, non la coppia. Chiedetelo a lui”

Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Sanremo questa mattina, Chiara Ferragni ha risposto in maniera infastidita ad una domanda. Il quesito riguardava alcuni vecchi testi scritti da suo marito Fedez durante i primi anni della sua carriera, definiti “misogini e razzisti”. La risposta dell’imprenditrice di origini lombarde è stata molto decisa. La Ferragni è apparsa abbastanza infastidita dalla domanda.

“Potete chiederlo a lui, è qui tutti i giorni. Io non sono qui a rappresentare la coppia ma me stessa”, ha detto la Ferragni, che ha anche detto di essere molto emozionata in vista del debutto di stasera. Dopo la prima serata toccherà alla giornalista Francesca Fagnani, alla pallavolista Paola Egonu e all’attrice Chiara Francini salire sul palco dell’Ariston nelle prossime serate, in attesa che Chiara Ferragni torni in vista della serata finale.

Fedez è presente a Sanremo perché porterà avanti il suo podcast Muschio Selvaggio e seguirà il festival. Il marito dell’influencer più famosa del mondo non ha commentato, anche se è evidente che la domanda fosse una provocazione nei suoi confronti. Già in passato l’artista milanese era stato accusato di aver scritto testi razzisti e violenti nei confronti delle donne nei primi anni della sua carriera. La risposta di Chiara Ferragni ha fatto partire un applauso in sala stampa.