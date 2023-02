Striscia la Notizia cambia: la novità che nessuno si aspettava

Striscia la Notizia, la voce dell’irriverenza, cambia volto: la novità che nessuno si aspettava diventa ufficiale, ecco di cosa si tratta.

Il format satirico per eccellenza di Canale 5, Striscia la Notizia inizia questa nuova stagione televisiva con delle novità non da poco. Quel che si è visto finora è destinato a cambiare, specialmente per quanto riguarda l’aspetto del format. Conduttori, veline e Gabibbo non possono mancare, ed il pubblico non si aspettava mica una rivoluzione del genere. Ecco cosa accadrà e quando, la conferma è ufficiale.

Quando parliamo di Striscia la Notizia facciamo chiaramente riferimento ad un programma che intrattiene, informa e diverte il pubblico a casa da oltre 30 anni. La prima puntata risale al 1988, e ne è passata di acqua sotto i ponti, e con essa anche le rivoluzioni che più contraddistinguono il format. La satira è l’ingrediente che unito alla sana in formazione, non può mancare, perché è quello che meglio contraddistingue il programma. Criticato ed amato, si fa sentire in ogni situazione! Per utilizzarla in modo efficace c’è bisogno di volti abili e capaci nell’ottenere il risultato desiderato.

Striscia la Notizia, la novità è ufficiale, non ci sono dubbi

Tra i conduttori più amati ci sono stati Gerry Scotti e Michelle Hunziker, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, ma senza dubbio la mitica ed iconica coppia targata anni Novanta e Duemila, composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, è qualcosa che di cui il pubblico a casa non riesce a fare a meno. La novità però li riguarda, seppur indirettamente, perché la conferma è arrivata ufficialmente.

A parlare è Giancarlo Scheri direttore di rete, fonte citata e riportata anche da Ansa, parla proprio dei due fenomeni, Ezio ed Enzo, e dice proprio così sul loro conto: <<Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, eterni fenomeni della TV, hanno condotto la propria tranche di Striscia con l’entusiasmo e l’energia di due ragazzini. Dietro al bancone di una fase scoppiettante del programma ideato e guidato dal grande Antonio Ricci, la coppia si è imposta come non mai all’attenzione di pubblico e media.>>

Alla fine aggiunge la notizia clamorosa che sconvolge il pubblico. Niente è lasciato all’interpretazione.

La settimana inizia con grandi novità, le parole di Giancarlo Scheri riportano chiaramente il cambiamento a partire da lunedì 13 febbraio. Tra i volti più amati, oltre a quelli storici già citati, ci sono anche dei siciliani doc, i quali con simpatia, coraggio ed irriverenza, sono stati in grado di conquistare una grossa fetta di share. Si annuncia il grande ritorno di Roberto Liberi e Sergio Friscia! Palermitani con l’amore per la Sicilia, sono di nuovo alla conduzione di Striscia la Notizia in compagnia del Gabibbo e delle Veline! Ecco la conferma del direttore di rete:

<<Mentre salutiamo e ringraziamo Ezio ed Enzo per la performance, diamo il bentornato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, amatissimi anchor del TG satirico di Canale 5. Buon lavoro all’intero team di Striscia la notizia, quindi, famiglia di brillanti e appassionati professionisti.>>