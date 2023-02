La bellezza come marchio di fabbrica: avete mai visto i figli di Lorella Cuccarini? | Foto

Lorella Cuccarini conoscerà il segreto per una bellezza eterna, ma nemmeno i suoi figli scherzano: buon sangue non mente!

La showgirl più chiacchierata del momento è Lorella Cuccarini, complice l’ultima esibizione al Festival di Sanremo 2023. Come se non bastasse, negli ultimi anni la sua carriera ha scalato nuovi successi, sia per il lavoro a teatro, che per quello che la pone quasi ogni giorno in pieno contatto con il pubblico. Per il terzo anno consecutivo siede al banco degli insegnanti di canto ad Amici di Maria De Filippi. Dalla parte dei giovani, è spesso soprannominata “Mamma chioccia”, c’è un perché se è così brava con loro.

Di certo, è anche merito di una dote naturale l’entrare in contatto con i giovani, perché in fondo ha sempre dimostrato un carattere aperto e spontaneo. Soprattutto è la sua evidente empatia a portarla su un livello del tutto superiore, quello che le permette di ascoltare e venire incontro ai suoi allievi. Insieme ad un carattere aperto alla comunicazione, c’è però una donna che ha avuto a che fare con ben quattro figli, ed ancora si prende cura di loro per far si che raggiungano i loro sogni. Ecco chi sono, quanti anni hanno, e di cosa si occupano nella vita di tutti i giorni.

Lorella Cuccarini insieme ai figli, sono uno spettacolo!

La showgirl è sposata dal 1991 con Silvio Capitta, meglio conosciuto con il cognome d’arte Testi, ed è un produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production. Stanno insieme praticamente da sempre, si sono accompagnati in ogni successo e lavoro televisivo, ma senza dubbio è con i figli che hanno affrontato la sfida più ardua. Ne hanno quattro, tutti di età e con sogni e progetti diversi.

La foto che mostra un bel quintetto composto da madre e figli, è stata scattata in occasione di un intervista con Gente dal fotografo Claudio Porcarelli. Durante la discussione, non solo li presenta, ma espone dei dettagli che mai erano saltati fuori prima. Ecco perché è capace di ascoltare così bene i giovani d’oggi, svelato il segreto.

Lorella Cuccarini può vantare non solo di una carriera di grande successo, ma anche di aver costruito una splendida famiglia. Ha quattro figli con i quali ha sempre mantenuto un rapporto di fiducia ed amore. Sono loro il segreto del successo nella scuola di Amici di Maria De Filippi! Ecco chi sono e cosa fanno.

La primogenita Sara ha 28 anni, sta decidendo quale strada percorrere. Si è laureata alla Hospitality Management, ma si è più volte cimentata a lavorare dietro le quinte con il padre dimostrando di essere molto brava nella programmazione.

Segue Giovanni di 26 anni, ha fatto un percorso di studi che è un mix tra economia e filosofia, con tanto di un Master. Sogna di lavorare in proprio. Ed infine i due gemelli Chiara e Giorgio 23 anni, laureati entrambi in Business Administration, la prima si sta specializzando in Social Media Marketing, il secondo si dedica alla musica e al mondo della produzione musicale. Quest’ultimo tra tutti è quello più simile al padre.

Nell’intervista parla proprio di loro, e dopo averli presentati dedica loro delle parole di grande affetto annettendole alla foto condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale:

<<Questi siamo noi…La foto racconta una bellissima storia d’amore: quella con i miei figli. Grata alla vita.>>