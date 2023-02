Avete mai visto il figlio di Raoul Bova? “Grande traguardo”, la foto in un giorno molto importante

Raul Bova è un attore amato nel panorama cinematografico italiano, ma dietro le quinte è un padre con i fiocchi: arriva una grande conquista.

Il mondo dello spettacolo italiano ha delle perle rare e tra queste c’è senza dubbio, Raoul Bova. L’ attore è amato dal pubblico, ha conquistato tanti successi, e può davvero vantare una carriera che ha reso il suo nome famoso a livello internazionale. Il punto è che come interprete ha recitato tante parti, tra cui anche nel ruolo di padre, ma è nella realtà fuori dal palcoscenico che ha dato il massimo per il figlio. Conquista di una vetta alta, fuori i retroscena di un evento importante.

Raoul Bova classe 1971, nato sotto il segno del Leone, continua a stupire i fan. Inizia a farsi conoscere sul piccolo schermo negli anni Novanta con fiction dal nome importante come la Piovra, alla quale vi partecipa dalla settima stagione. E’ durante gli anni Duemila che però sboccia ed ottiene ruoli di un certo peso, racconta la strage di Nassirya nell’omonima serie, per poi approdare anche su set che parlano di amori un po’ “fuori dagli schemi”, come Scusa ma ti chiamo amore, e tutti i sequel che ne sono subentrati. Ha persino recitato in Alien vs Predator film di Anderson, insomma ha raggiunto tantissimi obiettivi. Difficile credere che dietro tanto lavoro, sottoposto a stress di alto livello, riuscisse anche a seguire il figlio nella sua crescita, ma è proprio così.

Raoul Bova fuori dalla camera da set, si mostra senza filtri!

Quindi, dietro la telecamere da set Raoul Bova è un padre presente, nonostante ci sia stata spesso “maretta” in famiglia. Sono note le situazioni che lo hanno portato al centro del gossip, soprattutto quelle degli ultimi anni. Nel periodo di maggior successo, qualcosa si rompe all’interno della famiglia. Infatti, dopo 12 anni di matrimonio con Chiara Giordano, che di professione fa la veterinaria ed è estranea al mondo dello spettacolo, divorziano e si fidanza con l’attuale compagna di set e di vita Rocio Munoz Morales.

Come ogni famiglia in cui i due genitori si separano, anche i figli dei famosi si ritrovano in queste situazioni spiacevoli. Ma dalla foto postata dall’attore è evidente la complicità tra padre e figlio, perché l’amore genitoriale è qualcosa che supera tutti gli ostacoli. Ecco chi è il figlio, cosa fa e dove si trova oggi.

Alessandro Leon Bova classe 2000 è il primogenito avuto con Chiara Giordano. Da come si vede nella foto postata nel profilo ufficiale di Instagram dell’attore, il quale vanta la bellezza di 835.000 followers, il padre mostra orgoglioso il successo del proprio figlio. Alessandro è un giovane di 22 anni, ed è bello e prestante proprio come il padre. Si è laureato in Illustrazione Digitale all’Istituto Europeo di Design di Milano, un corso prestigioso che rende il papà tanto fiero ed orgoglioso.

Così felice da postare la foto qui condivisa con tanto di affettuosa dedica: <<Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te.>>