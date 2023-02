Lorella Cuccarini: “Il segreto della mia forma?”, come fa a sembrare una ragazzina

Qual è il segreto della forma fisica di Lorella Cuccarini. Tutti hanno ammirato la showgirl a Sanremo, ma come fa a restare sempre giovane? È stata proprio lei a svelare il suo segreto durante un’intervista

Potrebbe sembrare incredibile, ma il prossimo 10 agosto Lorella Cuccarini compirà 58 anni. Se non fosse sulla cresta dell’onda da quasi quattro decenni e non fosse uno dei personaggi più importanti della televisione italiana, nessuno crederebbe a questo dato. Eppure è proprio così. La donna più amata dagli italiani, come recitava in un vecchio spot degli anni ’90, ha appena sbalordito tutti sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo.

La showgirl romana si è esibita nella serata delle cover ballando e cantando insieme ad Olly uno dei suoi più grandi successi, La notte vola. Questa canzone è stata incisa nel lontano 1989 ma è ancora trasmessa dalle radio e anche i giovanissimi la conoscono. È ovvio che la Cuccarini sfrutti anche la partecipazione allo show televisivo Amici di Maria De Filippi per continuare ad essere amata anche dal pubblico più giovane.

A proposito di gioventù, ma qual è il segreto di Lorella Cuccarini? Come fa a restare giovane in eterno? È stata proprio lei a raccontare i trucchi che usa ogni giorno da diversi anni nel corso di un’intervista. Alcuni passaggi sono davvero molto interessanti. Ecco come fa Lorella Cuccarini a restare sempre giovane.

Lorella Cuccarini: “Mangio cinque volte al giorno, ecco il mio segreto”

Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, soffermandosi soprattutto sulla sua alimentazione e sull’allenamento che effettua ogni giorno per mantenere un fisico tonico e giovane. La showgirl romana ha menzionato due discipline molto simili a quelle che fanno le atlete di ginnastica artistica, il Metabolico e il metodo Calisthenics. Quest’ultimo consiste nel migliorare la resistenza e le capacità motorie, attraverso un lavoro aerobico e anaerobico.

“Mangio cinque volte al giorno”, ha detto la Cuccarini, che poi ha continuato: “Mi serve per stare in forma e mantenere alto il metabolismo. Faccio due spuntini al giorno con frutta o barrette proteiche”. E se le chiedessimo un consiglio? Lorella cammina molto e fa molta attenzione a tutto ciò che mangia. Una sana alimentazione ed un allenamento costante sono i suoi segreti da sempre.

Ha lavorato in questo modo anche dopo un parto gemellare: “Ho ripreso subito un’attività fisica costante, facendo sacrifici per evitare di aumentare il peso”. Insomma, se vuoi avere lo stesso fisico di Lorella Cuccarini devi lavorare sodo, mangiare in maniera corretta, fare tanta attività fisica e sperare anche in un pizzico di fortuna. Nel suo caso, Madre Natura le ha donato un fisico perfetto e lei riesce a mantenerlo giovane nonostante siano passati tanti anni dal debutto, avvenuto negli anni ’80.