Adriano Celentano, cosa sappiamo sul cantautore: età, carriera, moglie e tutti i suoi flirt

Ecco la vita privata e il percorso professionale di Adriano Celentano: cosa sappiamo sul cantautore che ci conquista dai suoi esordi.

Tra i più grandi della scena musicale ma anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati dobbiamo citare senza dubbio Adriano Celentano. Un mito che ha fatto della sua vita un successo! Tutti conoscono il suo soprannome, Il Molleggiato, dovuto al suo particolare modo di ballare in giovinezza.

Da quando ha cominciato a muovere i primi passi non si è più fermato ed oggi il suo nome suona ovunque. L’abbiamo visto sul piccolo e grande schermo, in film importanti ma anche in trasmissioni, sia come ospite sia come protagonista. In questo articolo vogliamo andare a fondo della sua vita privata e del suo percorso professionale, svelandovi dettagli che non proprio tutti conoscono.

Adriano Celentano, tutto sul cantautore: gli inizi della sua carriera e il successo

Adriano Celentano è un cantautore, un attore, regista, showman, compositore e autore televisivo. E’ nato il 6 gennaio del 1938 a Milano da papà Alessandro e da mamma Maria; ha 3 fratelli. Sin da quando è solo un ragazzo si appassiona al mondo del rock and roll. Decide di fondare un gruppo denominato Rock Boys, che esordisce nel 1956 all’Ancora, un locale di Milano. La vera svolta arriva poco dopo, grazie ai brani Il ribelle e Il tuo bacio è come un rock.

Ma l’arrivo sul palco del Festival di Sanremo lo porta ancora più in alto, consacrandolo al grande pubblico. Infatti nel 1961 calca il palco dell’Ariston cantando il brano 24mila baci, riuscendo a posizionarsi al secondo posto. Una canzone che, a distanza di più di 50 anni, è ancora ascoltatissima. La sua musica ci ha conquistato ma anche il suo talento di attore ha abbracciato i telespettatori, incollandoli davanti allo schermo. Difficile dimenticarlo nel film I ragazzi del juke-Box, La Dolce vita, Il monaco di Monza, Serafino, Rugantino, Lui è peggio di me e tanti altri ancora.

Il suo contributo sia come attore sia come cantautore l’hanno portato ad essere tra i più apprezzati personaggi del mondo dello spettacolo. Impossibile dire il contrario dato che non c’è cosa che Adriano non sappia fare e anche bene. Sappiamo che da tantissimi anni è sposato con Claudia Mori: scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Adriano Celentano, la vita privata del cantautore

Nel 1964 Adriano Celentano ha sposato nella chiesa di San Francesco a Grosseto, l’attrice Claudia Mori. L’incontro c’è stato sul set del film Uno strano tipo ed è lì che è scattata la scintilla. Da questo matrimonio sono nati tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Rappresentano una delle coppie più forti e longeve dello spettacolo. Sembrerebbe che abbiano attraversato qualche periodo di alti e bassi, ma nulla ha portato alla rottura.

Il cantautore però, nella sua vita, ha avuto al suo fianco altre donne. Prima ancora di Claudia, aveva allacciato una relazione con Milena Cantù che al tempo fece entrare nella sua casa discografica. Un altro legame poi terminato è stato quello con Ornella Muti di cui si è tanto parlato, per il fatto che il cantautore svelò del loro rapporto confessando del tradimento dell’attrice. Nonostante questa relazione extraconiugale, Adriano e la Mori non hanno mai divorziato ed oggi sono una bellissima coppia.