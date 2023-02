Mare Fuori 3, avete notato? C’è un volto molto conosciuto nella serie: ecco chi è

Mare Fuori 3 è un grande successo, merito di una trama ben scritta, ma anche di volti amatissimi dai fan: colpo di scena, news in arrivo.

Tra le fiction più amate e di successo c’è senza ombra di dubbio Mare Fuori che con la terza stagione raggiunge il picco negli ascolti. E’ una serie nuda e cruda, racconta i disagi giovanili di ragazzi che vivono in un contesto difficile. Carcere minorile e camorra, una vita dura che silenziosa si esaurisce tra le vie di Napoli e l’Istituto penitenziario, quest’ultimo è ispirato al carcere di Nisida. La storia è ricca di colpi di scena, personaggi vanno e vengono, e le novità non finiscono qui.

I fan non stanno più nella pelle perché aspettano con grande trepidazione la nuova stagione, anche se la corrente è stata trasmessa solo da poco. Ciò che colpisce e segna di questa fiction è l’immenso potenziale che possiede. Le due facce della medaglia di Mare Fuori sono ambivalenti. La prima implica il poter raccontare sempre storie nuove, ma anche il fatto che all’interno del carcere minorile, possono sempre entrare nuovi ragazzi.

Questo è il lato spiacevole, perché fa luce e chiarezza attorno ad una tematica spesso poco considerata, ma che in realtà è una questione che andrebbe gestita ancora con più attenzione. La scuola e l’istruzione, come anche la passione per la musica, si rivelano essere quella chiave capace di dare una nuova speranza ai ragazzi. Ed è proprio attorno a questo aspetto che subentra qualcosa di nuovo.

Mare Fuori 3, compare un volto non proprio sconosciuto

Diciamo che la novità ha sempre a che fare con la musica, ma in un modo che mai i fan si sarebbero aspettati. E’ necessario apportare sempre il giusto cambiamento, per dare nuova suspence e suscitare l’interesse dei fan, specialmente perché come già indicato nel paragrafo precedente, si parla di storie dure. Contestualizzarle è il minimo, soprattutto se tra i volti ci sono personaggi molto apprezzati.

Chi non ha visto la serie è meglio che non prosegua, poiché c’è uno spoiler che fa parte di un appuntamento imperdibile, e che si rivela essere una grande sorpresa. Direttamente da una puntata di Mare Fuori 3, ecco il colpo di scena.

E’ a Viva Rai2 che la protagonista della news di oggi che racconta in un intervista con l’iconico Fiorello, il nuovo progetto al quale ha partecipato. Da poco tornata sul palco Ariston del Festival di Sanremo intonando le note dance di Furore, Chiara Iezzi è una delle new entry della serie Mare Fuori 3.

Recita il ruolo della mamma d un’altra giovane attrice che è approdata nella serie proprio alla terza stagione. Stiamo parlando di Clara Soccini nei panni della rapper milanese Giulia Crazy J! Quindi, il ruolo della Iezzi ha a che fare con la musica, ma per vie traverse. La cantante è presente alla decima puntata della terza stagione. Dopo anni di silenzio nella scena musicale, si cimenta anche nella recitazione.