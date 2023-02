Maurizio Costanzo, dove e quando si terranno i funerali e come seguire la cerimonia funebre in tv

Maurizio Costanzo è volato in cielo, se ne va un Monumento della cultura italiana. Funerali e cerimonia, come assistere all’ultimo saluto.

Un saluto di rispetto ed onore nei confronti di Maurizio Costanzo è più di un dovere, ma qualcosa che tutta la popolazione sente di manifestare. La vicinanza per l’addio ad un personaggio che con la sua poliedricità ha segnato la crescita e l’innovazione della televisione italiana e non solo, è fortemente sentito. Data, orario e modalità dei funerali sono interesse di chiunque voglia partecipare.

Il digitale permette di far cose che in passato non erano minimamente immaginabili. Non ci si accontenta di qualche foto e ripresa con commento di cronista, ma l’intera popolazione ha la possibilità di manifestare un cordoglio solido nei confronti di Maurizio Costanzo. Ricoverato nella clinica privata Paideia da ormai circa tre settimane, si è spento venerdì 24 febbraio ad 84 anni.

Oltre al funerale, viene reso omaggio al giornalista e conduttore tv più importante dei nostri tempi, con la costituzione di una Camera Ardente in Campidoglio a Roma, presso la Sala della Protomoteca. Nelle giornate di sabato e domenica 25-26 febbraio, è possibile dare un ultimo saluto dalle ore 10,30 fino alle 18,00. Ai funerali potranno assistere tutti i telespettatori, ecco come.

Maurizio Costanzo, ecco come vedere il funerale

E’ stato e continuerà ad essere la fonte di ispirazione più grande per chi aspira alla carriera giornalistica. Maurizio Costanzo ha iniziato giovanissimo ad intraprendere questa professione, dimostrando sin dai primi anni un’intelligenza ed una perspicacia tale da raggiungere la carriera che lo ha portato fino ad 84 anni ad essere un punto di riferimento per la tv italiana.

Malato di diabete ormai da tempo, aveva manifestato qualche acciacco, ma la notizia della morte è stata una sorpresa per tutti, sia per il pubblico che per i colleghi. Secondo quanto riportato dal Tg1 era ricoverato da 3 settimane nella clinica Paideia per un intervento di routine, ma le sue condizioni aggravatesi hanno condotto al triste epilogo. Notizia inedita, perché nonostante il malessere, è sempre apparso in tv in modo solido e sereno. Sono resi noti la data, il giorno e l’orario dei funerali, e dove sarà possibile dire addio al giornalista.

Dopo l’allestimento della Camera Ardente in Campidoglio, sarà possibile per il pubblico poter assistere al funerale. Si potrà vedere in diretta streaming il funerale di Maurizio Costanzo. Sia la rete indipendente che quella di Stato trasmetteranno l’evento, quindi Mediaset e Rai (rispettivamente su Canale 5 e Rai 1) permetteranno al grande pubblico di partecipare al saluto nei confronti del giornalista. La stessa programmazione televisiva è stata riformulata per dare il giusto valore alla situazione di lutto. Il funerale si terrà lunedì 27 febbraio, dalle ore 15,00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.