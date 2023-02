Maurizio Costanzo faceva questo ‘particolare’ regalo a tutti gli ospiti della sua trasmissione

Maurizio Costanzo aveva una ‘strana’ abitudine: a tutti gli ospiti delle sue trasmissioni dava in regalo qualcosa di ‘particolare’.

Maurizio Costanzo si è spento venerdì 24 febbraio 2023, all’età di 84 anni. La notizia della sua scomparsa è arrivata dal suo ufficio stampa e ha lasciato tutti spiazzati. Nel corso dell’edizione pomeridiana del Tg1 con approfondimento nella puntata de La vita in diretta abbiamo appreso le cause della morte.

Il giornalista, secondo quanto detto, era ricoverato da circa un mese in ospedale per un intervento chirurgico di routine. Dopo l’operazione però le sue condizioni si sono aggravate. C’è stato il trasferimento in terapia intensiva fino al decesso, avvenuto ieri. Maurizio negli anni della sua carriera ha mostrato grande rispetto per il lavoro svolto, modificando e rivoluzionando persino il modo di fare televisione.

Proprio agli ospiti delle sue trasmissioni faceva sempre un regalo particolare: una gentile abitudine che portava avanti ormai da moltissimi anni.

Maurizio Costanzo, lo faceva sempre nelle sue trasmissioni: quel ‘particolare’ regalo a tutti i suoi ospiti

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della televisione e nel cuore di tutti quelli che lo seguivano da anni. Giornalista e conduttore televisivo, ha saputo portare avanti tutto quello che faceva con successo. Costanzo ha condotto tantissimi programmi durante la sua carriera e forse non tutti lo sanno, aveva una particolare abitudine.

Ogni volta dava ai suoi ospiti una tartaruga. Infatti, non ha mai nascosto la sua grande passione, tanto da collezionare oltre 5 mila statuine di ogni forma e genere. Ebbene, il conduttore ad ogni personaggio presente ai suoi programmi, regalava uno di questi oggetti insieme ad una rosa. Le tartarughe per lui avevano un significato importante, rappresentavano la longevità e la forza di lottare di fronte alle difficoltà della vita.

Anzi, il giornalista ha addirittura dedicato un libro a questo animale, intitolato ‘La strategia della tartaruga. Manuale di Sopravvivenza’. In questo testo ha esaltato le loro capacità di non dipendere da nessuno e di chiudersi nel guscio quando le avversità arrivano sulla loro strada.

Maurizio Costanzo: la decisione della Mediaset dopo la sua scomparsa

La Mediaset, dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo, ha deciso di cambiare programmazione, portando in onda eventi per ricordarne la grandezza. Sabato 25 febbraio non ci sarà la consueta puntata di C’è posta per te ma canale 5 trasmetterà due serate speciali inventate proprio dal giornalista. La prima intitolata In ordine alfabetico con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, del 1999; la seconda, invece, porta in scena I tre tenori, del 1998, con Mike Buongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti all’epoca dal conduttore. Mentre domenica 26 febbraio Silvia Toffanin condurrà uno speciale di Verissimo, in cui parlerà, appunto, di Costanzo.