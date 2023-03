È stato cacciato da Uomini e Donne ed ha spiegato: “Io sono fatto così”

Una decisione controversa che ha diviso il pubblico. Il suo addio a Uomini e Donne è stato pieno di polemiche e adesso si giustifica in questo modo. Ecco cosa ha detto

Uomini e Donne è sempre stato un programma pieno di polemiche. Le diatribe che tronisti, corteggiatori e opinionisti fanno diventano spesso virale, suscitando risate o forti discussioni. In ogni edizione c’è un addio di un concorrente che scatena l’ira degli appassionati al programma, condotto ormai da Maria De Filippi da tantissimi anni. La prima puntata, infatti, è andata in onda nel lontano 1996, esattamente il 16 settembre.

Forse nemmeno la conduttrice lombarda pensava di trovarsi ancora alla guida del programma dopo quasi trent’anni. Eppure è proprio così e gli ascolti continuano a premiare Uomini e Donne, ormai diventata trasmissione di punta delle reti Mediaset, almeno per quanto riguarda la fascia pomeridiana. L’addio di Biagio Di Maro è stato seguito da una forte scia di polemiche, non tutti hanno preso bene la sua separazione con il programma.

Biagio ha parlato a Uomini e Donne Magazine, spiegando i motivi che hanno spinto la produzione ad allontanarlo dallo show e provando a giustificarsi. Come capita spesso quando parla un personaggio controverso, le sue parole hanno diviso il web. Da un lato quelli che gli hanno creduto e lo sostengono, dall’altro coloro che continuano a criticarlo, dopo averlo fatto anche durante la sua permanenza nel programma della De Filippi. Ecco cosa ha detto Biagio.

Biagio di Uomini e Donne: “Un attacco di gelosia, non ho usato nessuna per fare sesso”

Biagio Di Maro si difende attraverso le pagine del di Uomini e Donne Magazine. Il suo percorso nel programma si è interrotto improvvisamente ed il pubblico non l’ha presa bene. Carla piangeva per lui e Biagio provava a conquistare Clea, facendo pensare che il suo intento fosse quello di trovare una nuova avventura grazie al programma. Ipotesi smentita dallo stesso Di Maro, che ha assicurato di non aver mai usato Carla per far ingelosire altre troniste e portarle a letto.

La stessa Maria De Filippi aveva avuto qualche dubbio sul suo comportamento, ma Biagio ha chiarito anche questo passaggio: “Mi dispiace per Carla, probabilmente si era legata a me. Il suo è stato un attacco di gelosia, ho deciso di prendere il numero di Clea proprio perché è venuta fuori un’altra presenza nella vita di Carla”. Un intreccio a tre che non sarebbe piaciuto a Biagio, dunque, anche se non è riuscito a convincere tutti, Gianni Sperti e Maria De Filippi in primis.

Biagio ha anche smentito la convinzione di alcuni osservatori, secondo i quali lui avesse un secondo fine durante la sua partecipazione a Uomini e Donne: “Non lo faccio perché voglio portarmi a letto le dame o usarle. Sono fatto così, mi piace essere elegante”. Parole chiare che non hanno convinto tutti ma Di Maro sa bene quanto sia impossibile trovare un consenso totale, soprattutto dopo aver lasciato il programma in quel modo.