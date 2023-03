Uomini e donne, diventerà mamma per la terza volta: “Il sole arriva per tutti”

Uomini e donne, ha annunciato sui social con una bellissima immagine che diventerà mamma per la terza volta: “Il sole arriva per tutti”.

Uomini e donne è un programma seguitissimo dagli italiani. Da quando ha esordito nel 1996 non ha fatto altro che tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo. Ideato e condotto da Maria De Filippi, non si è più fermato da allora visto anche l’alto numero di ascolti. Soltanto nell’ultimo periodo ha avuto uno stop forzato, dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

La Mediaset ha deciso di sospenderlo per circa una settimana per dare del tempo alla conduttrice, per poter poi ritornare e registrare le nuove puntate. Da lunedì 6 marzo 2023 infatti stiamo vedendo in onda i vecchi appuntamenti che non erano ancora stati trasmessi. Nel format, in ogni stagione, arrivano nuovi cavalieri e dame, nuovi tronisti e troniste, ma anche personaggi già noti. Sono tante le coppie che abbiamo seguito con affetto e molte sono ancora insieme.

Qualcuna ha realizzato il sogno di sposarsi, come di recente Sonny Di Meo e Sara Shaimi, convolati a nozze domenica 5 marzo in Marocco. Altre invece hanno allargato la famiglia. Proprio com’è successo a due amati protagonisti di cui abbiamo seguito il percorso. Nelle ultime ore con un post social l’ex corteggiatrice ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio: “Il sole arriva per tutti”.

Uomini e donne, l’ex corteggiatrice diventerà mamma per la terza volta: l’annuncio emoziona i fan

In queste ore un’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato con un post social di essere in dolce attesa. Ha pubblicato una bellissima foto in cui è evidente il pancino e in didascalia ha scritto: “Il sole arriva per tutti e il mio è più splendente che mai”. Un messaggio chiaro e super emozionante arrivato da Alessia Cammarota sul suo seguitissimo profilo instagram.

Con questa meravigliosa immagine ha svelato a tutti di essere in attesa. Alessia è legata ad Aldo Palmieri fin dall’uscita proprio dal programma. Ricorderete che il loro non fu un percorso facile e anche la scelta avvenne in modo del tutto inaspettato, senza poltrone rosse e senza il discorso che solitamente il tronista fa prima. La coppia è poi convolata a nozze nel 2014 e in questi anni hanno allargato la famiglia con la nascita di Niccolò e Leonardo. Adesso diventeranno nuovamente genitori e la felicità è davvero inspiegabile, soprattutto dopo quanto successo nel 2021.

Alessia infatti ha subito un aborto due anni fa. Con un messaggio struggente allora mise per iscritto il dolore che stava provando: “Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore”. Oggi, a distanza di tempo, l’ex corteggiatrice e l’ex tronista hanno dato la notizia più dolce: presto saranno in cinque!