Amici 22, arriva un’importante comunicazione: succederà domenica

Il serale di Amici 22 è sempre più vicino e per gli allievi arriva un’importante comunicazione: cosa accadrà domenica.

Manca poco più di una settimana all’inizio del serale di Amici 22. L’edizione sta per entrare nella fase finale, quella più avvincente, che anche quest’anno andrà in scena in prima serata. Come sempre, Maria De Filippi terrà compagnia al pubblico di sabato sera e la prima puntata è fissata per sabato 18 marzo 2023. Prima, però, c’è l’ultimo appuntamento col pomeridiano, che si rivelerà di fondamentale importanza.

Nel daytime in onda venerdì 10 marzo, infatti, i ragazzi hanno ricevuto una comunicazione inaspettata, mentre erano in casetta. Una notizia che ha mescolato le carte, cambiando tutto. La decisione (drastica) della produzione è stata comunicata ai ragazzi attraverso un biglietto, che è stato letto a tutti dalla ballerina Benedetta. Parole che hanno lasciato di sasso i concorrenti, che non si aspettavano affatto di dover fare i conti con questo ostacolo. Accadrà tutto durante la puntata di domenica, 12 marzo 2023: ecco di cosa si tratta.

Amici 22, in casetta arriva una comunicazione inaspettata: cambia tutto

Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, saranno loro a giudicare le esibizioni dei concorrenti di Amici 22, valutando la loro preparazione e decretando vincitori e sconfitti. Il pubblico di Canale 5 ha accolto con entusiasmo la notizia in merito al nuovo trio in giuria e non vede l’ora di vederli all’opera tra coreografie e cover. Ma chi sono i ragazzi che potranno giocarsi il tutto per tutto al serale? Una domanda che, ad oggi, lascia con sé molti dubbi. Una comunicazione arrivata ai ragazzi ha cambiato tutto e per molti di loro non ci sono buone notizie. Cosa accadrà domenica?

Tutte le maglie oro del serale saranno ritirate! Proprio così: tutti i ragazzi che finora avevano conquistato un posto al serale torneranno a rischio, proprio come tutti gli altri. Ad annunciarlo è stata la produzione, che si è vista costretta a prendere questa drastica decisione per un motivo ben preciso. “Solo alcuni professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del serale e non ci sono maglie del serale per tutti“, si legge nel comunicato letto da Benedetta. Per questa ragione, nel corso della puntata di domenica, verrà ritirata la maglia a tutti coloro che finora l’avevano ricevuta. Come saranno scelti, quindi, i nuovi allievi meritevoli della felpa oro?

“Per determinare chi di voi accederà al serale di Amici sarà effettuata una selezione attraverso tutti i professori di canto e di ballo, secondo le modalità che scoprirete in puntata”, si legge. Tutto è nuovamente in gioco, insomma, per tutti. Compresi Ramon e Isobel, che hanno ottenuto la felpa oro per primi, diverso tempo fa. La notizia, inevitabilmente, ha sconvolto tutti, ma le reazioni dei vari allievi sono state diverse.”Non sono d’accordo non per me ma per chi ce l’ha già, chi se l’è guadagnata se l’è guadagnata “è l’opinione di Ndg, mentre Mattia, Alessio e la maggior parte dei ragazzi pensano sia una scelta fatta per equità, così che tutti partano dallo stesso piano e siani valutato in base allo stesso criterio. Chi riuscirà a conquistare (o riconquistare) la tanto agognata felpa oro? Appuntamento a domenica 12 marzo alle ore 14 per scoprirlo.