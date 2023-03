Carlo Cracco spiega perché bisogna dare quel prezzo (molto alto) alla pizza

Carlo Cracco ha spiegato perché è necessario dare un prezzo molto alla pizza. E riguardo alle origini di questo piatto, lo chef veneto ha espresso la sua idea.

Carlo Cracco è uno chef veneto diventato famoso grazie alle sue partecipazioni ad alcuni programmi televisivi italiani. Ha debuttato come giudice con Masterchef Italia nel 2012, restando nel programma fino al 2017. Si è fatto immediatamente notare a causa dei suoi metodi rigidi e dei suoi giudizi particolarmente negativi nei confronti di alcuni concorrenti. Tra il 2014 e il 2018 ha partecipato alla versione italiana di Hell’s Kitchen (Cucine da incubo).

Durante la sua lunga e brillante carriera, Carlo Cracco ha ottenuto ben cinque Stelle Michelin: tre per l’Enoteca Pinchiorri, una per Le Clivie e l’ultima nel 2017 per Cracco, il locale che si trova nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Ma anche uno chef così vincente può scatenare delle polemiche. È il caso della pizza, che lui vende a prezzi altissimi, discutendone anche le origini partenopee. Ecco perché Carlo Cracco applica dei prezzi così alti alla pizza e da dove viene, almeno secondo lui.

Carlo Cracco, ecco perché vende la pizza a prezzi altissimi

Alcuni mesi fa abbiamo assistito alla polemica del prezzo applicato alla pizza nei ristoranti dello chef Carlo Cracco. Alcuni clienti si sono sorpresi quando hanno letto la cifra nel conto. Lo chef veneto ha spiegato a Fanpage il motivo della sua scelta, parlando anche delle sue origini: “Si chiama pizza a Napoli, che gli ha dato i natali. La pizza va avanti, non appartiene a qualcuno, è di proprietà di chi se ne prende cura e la fa crescere, rinnovandola”.

Secondo Cracco, la pizza non ha nazionalità perché ognuno può crearla a proprio piacimento. Ed è proprio questo che fa nei suoi ristoranti, offrendo ai suoi clienti un gusto unico e nuovo, partendo sempre dalla ricetta originale: “Abbiamo il dovere di imparare come si fa una pizza, poi la faccio come dico io”. Il cuoco, nato a Creazzo, in provincia di Vicenza, l’8 ottobre del 1965, ha spiegato anche perché applica dei prezzi altissimi alle sue pizze.

Cracco serve la pizza nel suo caffè, non al ristorante, perché si tratta di un piatto popolare. L’ex giudice di Masterchef ha affermato di di voler far pagare tanto il suo prodotto per evidenziare la qualità dei prodotti: “In Europa, un caffè, una brioche e un pasto costano almeno tre volte rispetto ai nostri prezzi. Bisogna farla pagare, altrimenti i ragazzi abbandonano”. Saranno finalmente spente le polemiche dopo queste dichiarazioni?