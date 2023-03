Jenna Ortega lascia tutti di stucco: cosa spunta fuori sul ruolo interpretato

Jenna Ortega ha raccontato un retroscena che ha lasciato tutti i suoi fan spiazzati: riguarda il ruolo che ha portato in scena.

Jenna Ortega ha raggiunto un grande successo grazie alla serie televisiva che l’ha vista protagonista. Attrice giovanissima, ha solo 20 anni, ma già può vantare di belle soddisfazioni. Infatti, prima ancora di essere scelta per interpretare il personaggio principale, ha indossato panni diversi.

E’ divenuta famosa per aver portato in scena Harley Diaz nella serie Harley in mezzo e Ellie Alves in You. Ma il ruolo che l’ha portata al successo è quello di Mercoledì Addams nella serie Mercoledì in onda su Netflix. L’attenzione si è concentrata su una parte in particolare, ovvero sul balletto della protagonista. Tanto che in men che non si dica è diventato virale e tutti hanno voluto replicarlo.

Questo prevede quattro movimenti: il primo è quello di agitare le braccia dietro la schiena seguito poi dalle mani che si muovono in avanti come per suonare un pianoforte. Poi si battono i pugni chiusi sulle spalle e infine si alzano le braccia alternandoli. Sta di fatto che non solo questa breve coreografia ha avuto un grande sviluppo ma anche la serie. A riguardo però l’attrice ha svelato un retroscena che ha lasciato tutti di stucco.

Jenna Ortega lo racconta per la prima volta: riguarda il ruolo interpretato in Mercoledì

Jenna Ortega ha interpretato Mercoledì Addams in Mercoledì. Questa ha avuto un successo incredibile e anche l’attrice è diventata maggiormente nota. In un’intervista rilasciata al The Times Uk ha però raccontato un retroscena che nessuno dei suoi fan si aspettava. Ha rivelato che prima aveva rifiutato tutte le offerte per la serie per poi cambiare idea dopo.

Solo il nome di Tim Burton l’ha spinta ad accettare il ruolo che le era stato proposto: “Avevo fatto così tanta televisione, avevo voglia di mettermi alla prova con il cinema. Avevo paura di fare un altro show televisivo”, ha confessato. Jenna non voleva infatti entrare nuovamente a far parte di uno show televisivo, perché non voleva trovare nessun tipo di impedimento per dedicarsi liberamente in seguito ad altro. Quando ha firmato il contratto, sperava che la serie non sarebbe esplosa, cosa che invece è accaduta.

Ed è stato proprio il nome di Burton a spingerla a cambiare idea tanto che ha definito il regista una vera e propria leggenda. L’attrice prima di Mercoledì ha interpretato altri ruoli e ha anche doppiato il personaggio della principessa Isabel in Elena di Avalor. Ha raccontato che con questa parte si sentiva fuori posto, non era se stessa. Abituata ad essere sempre riconosciuta, ha iniziato poi a rallentare e a vivere una vita normale fino all’arrivo di Mercoledì che l’ha portata sull’onda più alta della popolarità.