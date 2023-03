“Liti continue, aggressività e brutte parolacce”: ex concorrente del Gf Vip parla chiaro

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip l’ex concorrente parla chiaro: “Liti continue, aggressività e brutte parolacce”

A poco a poco ci avviciniamo alla finale del Grande Fratello Vip. Manca meno di un mese e scopriremo chi sarà il vincitore di una delle edizioni più eclatanti di sempre. Il GF Vip 7 è stato di fatti uno dei reality più volte finito sotto le luci dei riflettori per i comportamenti assunti dai concorrenti all’interno della casa di Cinecittà.

Più volte alcuni atteggiamenti sono stati ripresi, a cominciare dall’iniziale vicenda che aveva visto al centro il caso di Marco Bellavia. E’ trascorso diverso tempo ed ormai le dinamiche all’interno della casa si sono evolute. E così, anche chi vi è entrato a far parte in seconda battuta si è ritrovato a doversi integrare in un gruppo che già si diceva piuttosto consolidato.

L’ex concorrente Sarah Altobello è stata uno dei volti che fino a poco tempo fa ha preso parte alla settima edizione del GF Vip. Ora, fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia ha voluto mettere i puntini sulle i e spiegare quelle dinamiche del gioco che non le hanno permesso di integrarsi al meglio. “Liti continue, aggressività, e brutte parolacce…“: ha detto inizialmente l’ex concorrente che, intervistata ai microfoni di Fanpage ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 7.

GF Vip 7, Sarah Altobello senza peli sulla lingua: l’ex concorrente rivela tutto

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip non abbiamo visto negli studi Mediaset l’ex concorrente Sarah Altobello. La donna, ai microfoni di Fanpage ha spiegato che si è ritrovata all’interno di dinamiche ‘scabrose’ e che per questo, per decisioni prese ‘dall’alto’ non ha potuto sedere in studio durante la diretta. Ma l’ex concorrente si è tolta qualche sassolino dalle scarpe parlando degli atteggiamenti che gli altri concorrenti hanno assunto all’interno della casa.

“Quest’anno è stato dato largo spazio alle diatribe. Si viveva per creare liti, coppie, liaison. Per non parlare della sciatteria verbale. Lì c’è gente come Edoardo Tavassi che usa un linguaggio verbale e molto lontano da me. Anche per questo non sono stata inclusa all’interno della cerchia“: ha detto la Altobello.

L’ex concorrente si è detta più vicina alla Pelizon ed alla Fiordelisi con le quali è riuscita ad instaurare un rapporto diverso. Quanto al resto del gruppo, ha rimarcato i modi poco garbati e la “costante mancanza di serenità”. “Liti continue, caratterizzate da un’aggressività brutta da vedere. Il cortiletto era zono loro e credimi, non ci si poteva mettere piede”. Più volte infatti i concorrenti sono stati ripresi dal conduttore Alfonso Signorini, il quale ha spesso voluto ammonire i linguaggio ed i modi poco consoni di apparire al pubblico che, affezionato al reality, non perde un appuntamento. Siamo ormai alle battute finali e sul GF Vip 7 sta per calare il sipario, chi vincerà secondo voi? Chi ha incarnato le vere ‘regole del gioco’?