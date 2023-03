GF Vip, il crollo emotivo: concorrente non ce la fa più e scoppia in lacrime

GF Vip, è accaduto subito dopo la puntata di giovedì 16 marzo: ha un forte crollo emotivo e non riesce a trattenere le lacrime.

La settima edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere al termine. Il 3 aprile si terrà la finale e scopriremo chi tra i concorrenti trionferà. Al momento i papabili vincitori sono diversi, e il pubblico è diviso fra più personaggi del reality. Si parla in particolare di tre persone. C’è infatti chi vorrebbe far vincere Edoardo Tavassi, chi Oriana Marzoli o Nikita Pelizon e molti invece Antonella Fiordelisi.

Quest’ultima, da quando il programma ha esordito a settembre, l’ha portato avanti da vera protagonista. Il suo atteggiamento però non piace a tutti i telespettatori e per questo, nel corso di questi mesi, ha ricevuto belle parole ma pure molte critiche. Nelle scorse puntate abbiamo scoperto il nome del primo finalista: Oriana ha avuto la meglio proprio con Antonella ed è così già in finale.

Lo stesso è successo nella puntata di giovedì 16 marzo 2023, dove abbiamo appreso il secondo finalista. Questa volta ad accedere all’ultima diretta è stata Micol Incorvaia. Al termine della registrazione però qualcuno ha avuto un crollo emotivo tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

GF Vip, dopo la puntata ha un crollo emotivo: concorrente scoppia a piangere

Da poche ore si è conclusa la puntata del Grande Fratello Vip. Abbiamo scoperto il nome del secondo finalista: Micol Incorvaia. Subito dopo però, nella notte, una concorrente, di fronte a quanto accaduto e anche per la pressione di tutti questi mesi, ha avuto un forte crollo. Antonella si è sfogata con Nikita Pelizon dicendo di aver fatto un percorso da sola e di non aver ricevuto nessun sostegno.

La giovane piangendo ha detto: “E’ stato più difficile per me…non ho mai avuto una persona complice, anche Edoardo è stato sempre dalla parte loro”. Confrontandosi con la modella, ha spiegato che anche Donnamaria non l’ha sempre appoggiata e solo i suoi genitori sanno com’è fatta realmente. Ha aggiunto che sente da parte della Pelizon comprensione perché in qualche modo vive le sue stesse situazioni: “Vivi le stesse cose che vivo io qua, con le persone che ti insultano, tutto il gruppo che gode, che si sente forte”.

Dopo queste parole, la sua confidente ha cercato di sostenerla e di spronarla a non buttare via i mesi trascorsi in casa. L’ha esortata a non mollare proprio alla fine, dicendo che se anche altre persone hanno avuto più voti lei ne ha ricevuti altrettanti: “Non è che tu non ne hai preso neanche uno. Hai dato tantissimo”. A quanto pare, Antonella dopo la puntata, ha avuto un crollo emotivo e ha trovato in Nikita una spalla su cui piangere.