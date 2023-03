Gf Vip, “spero tu stia bene”: concorrente si commuove in diretta

Gf Vip regala un momento intenso al pubblico che assiste ad una scena commuovente. Svelata triste storia, concorrente non si trattiene.

Questo è il Gf Vip che piace, protagoniste emozioni e storie che travolgono come un pugno nello stomaco. Il reality più discusso di sempre è agli sgoccioli, e piano piano emergono ancora una volta aspetti e fatti inediti della vita dei gieffini. Oltre alla maschere di “vipponi” c’è tanto altro, e sono proprio questi i momenti preferiti del pubblico. Lacrime, gioia, speranza e una storia che come una morsa fa luce su un volto spesso criticato, ma che sotto sotto ha tanto da condividere con il pubblico. L’appuntamento ha mostrato un suo lato inedito, ecco quale.

La finale del Gf Vip sta arrivando, Alfonso Signorini ha fatto molto bene i conti, anche quest’anno. Replicare il successo dello share con continuità non è roba da poco, anche perché si sa quanto sia difficile ad oggi riuscire a tenere il pubblico incollato allo schermo della tv con tutte le distrazioni che ci sono in giro. Tra social e le frenesia del quotidiano, il reality è stato la compagnia di molti telespettatori. Così, gli ultimi appuntamenti sono vissuti con una maggiore intensità, tanto dai concorrenti, che dai fedelissimi fan. Dopo quanto accaduto in diretta c’è un importante cambiamento nei confronti di una gieffina. Nessuno avrebbe mai potuto credere ad una storia del genere.

Gf Vip, concorrente non trattiene le lacrime, i fan neanche

Moda, sfarzo e relazioni libere, negli ultimi anni il Gf Vip ha mostrato dei lati alternativi della vita dei Vip. Diciamo che il reality ha cercato di andare di pari passo con le tendenze del momento, e meglio dei volti social chi può rappresentare la ventata del cambiamento? Ad oggi però la protagonista della news incarna un po’ l’immaginario della Paris Hilton degli anni Duemila. Infatti, parliamo della gieffina che ama il lusso più di tutti, Giaele Di Donà. Criticatissima a causa della sua volontà di portare avanti con il marito una relazione aperta, all’inizio è stata considerata solo in relazione a questa sua scelta.

Al di là delle decisioni prese da qualsiasi coppia, nel suo caso è necessario andare oltre questo aspetto. Non si tratta solo di una donna che vive liberamente il suo amore, ma anche di una persona che ha sofferto terribilmente un dramma familiare che pochi conoscono. L’ultimo appuntamento ha mostrato Giaele commuoversi davanti ai video della mamma malata. Una scena molto intensa, perché mostra come l’ictus abbia cambiato del tutto le loro vite.

La mamma di Giaele si è ammalata giovanissima, e da allora la loro famiglia ha vissuto diverse difficoltà. Durante la visione del video vecchio registrato insieme a lei, Giaele ha prontamente ringraziato Alfonso per la sorpresa. Visibilmente commossa ed in lacrime ha anche affermato qualcosa di importante, dimostrando quanto la forza di volontà e l’amore possano fare qualsiasi cosa.

“Due anni fa era molto depressa, così non le raccontavo mai cosa facevo, neanche le cose belle. Le raccontavo delle bugie. Un giorno andai a casa sua e le dissi cosa avevo fatto, che mi sentivo in colpa di aver fatto cose che lei non avrebbe potuto fare. Mi disse che vive attraverso i miei racconti, che io devo vivere per tutt’e due. Mi diede tanta forza. Inoltre, aggiunge che nonostante la malattia e il fatto di aver dimenticato tutto, la sua mamma non le ha mai fatto mancare nulla. Sempre in diretta ha raccontato di aver deciso di aver voluto festeggiare il matrimonio in Messico, proprio per farle vivere un’esperienza nuova. Insomma, l’amore può tanto, il Gf Vip racconta anche questo.