GF Vip, perché Daniele Dal Moro è stato squalificato: l’episodio

Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip: perché il concorrente ha abbandonato immediatamente la casa, cos’è successo poco prima.

Il Grande Fratello Vip da quando ha esordito a settembre è stato spesso al centro delle polemiche. Ha fatto parlare inizialmente quanto successo a Marco Bellavia, a causa dei modi inappropriati degli altri concorrenti nei suoi confronti. Indifferenza, atteggiamenti di scherno e parole poco affettuose portarono a conseguenze forti, come la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’uscita di Giovanni Ciacci al televoto flash.

In questi mesi i concorrenti hanno continuato più volte ad avere un comportamento sopra le righe tanto da essere fortemente richiamati. Il limite è stato toccato nuovamente nelle ultime settimane e ha portato ad ulteriori sviluppi. Pier Silvio Berlusconi sembra non aver gradito l’andamento del reality e ha preso una decisone inaspettata. Ha infatti eliminato una puntata in particolare dall’applicazione Mediaset Play. Nella successive dirette Signorini si è fatto sentire. Oltre al rimprovero è arrivata anche la squalifica di Edoardo Donnamaria per aver usato toni troppo aggressivi nei confronti di Antonella.

Nonostante i continui richiami e gli avvertimenti, ancora una volta è stato superato il limite. In queste ore il GF Vip ha fatto sapere dell’espulsione di Daniele Dal Moro in seguito ad alcuni suoi atteggiamenti: ecco cos’è successo poco prima.

GF Vip, Daniele Dal Moro è stato squalificato dal reality: cos’è successo poco prima del comunicato

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip. In queste ore è stato il reality, tramite un post sulle pagine ufficiali, a far sapere quanto successo. Come riporta il programma, dopo i numerosi richiami e avvertimenti, il concorrente nella notte ha usato espressioni volgari, ha avuto un atteggiamento irruento e irrispettoso e ha inoltre infranto il regolamento. Per questo ha abbandonato immediatamente la casa.

Dopo l’annuncio è apparso un video sui social che ha avuto larga diffusione e che sta facendo molto discutere. In questa registrazione si vedono alcune scene in cui è protagonista proprio l’ex concorrente. Quest’ultimo mentre parla con Oriana davanti al frigorifero si avvinghia all’improvviso a lei, che si trova vicino. Sembrerebbe inizialmente essere un movimento scherzoso, poi ha assunto un effetto contrario, tanto che la concorrente non la prende bene. Cerca di liberarsi con insistenza dalle braccia di Dal Moro e quando ci riesce ripete arrabbiata: “Così non mi piace, mi hai fatto male”.

Un filmato che a quanto pare ha spiazzato i telespettatori. Molti utenti già prima della sua squalifica avevano chiesto un provvedimento esemplare alla produzione. Subito dopo è arrivata la conferma della sua esclusione dal reality. Nonostante i ripetuti rimproveri e le ‘punizioni’ ricevute, sembra che in casa ci sia ancora un clima poco armonioso tanto da portare il programma, ad un passo dalla fine, a prendere decisioni importanti.